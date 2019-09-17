Сотрудник Крымской астрономической станции Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету. Об этом сообщил Международный астрономический союз.

Во время наблюдения неба 30 августа астроном заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234. Он находился в 540 млн км от Солнца. Первоначально его приняли за обычную комету, однако скорость озадачила астрономов - 30 километров в секунду. Он двигался по гиперболической траектории с эксцентриситетом орбиты около 3, а его наклон к плоскости эклиптики достигает 57 градусов.

На своем телескопе российский астроном открыл уже восемь комет

- Дело в том, что кометы Солнечной системы движутся с меньшей скоростью, это не позволяет им преодолеть притяжение Солнца, - сказал астроном корреспонденту "РГ". - Поэтому они летают внутри нашей планетной системы, то удаляясь, то приближаясь к ее центру.

По мнению специалистов, такая скорость и траектория полета объекта gb00234 говорили то том, что он пришел в Солнечную систему из-за ее пределов. Таким образом, комета является вторым в истории после астероида Оумуамуа обнаруженным межзвездным объектом, а также первой известной науке межзвездной кометой. Это открытие сделано с помощью 0,65-м самодельного телескопа, сконструированного Борисовым. Казалось бы, зачем изготавливать самоделку? Ведь он работает в обсерватории, где есть самые разные телескопы.

- Телескопы, которые у нас есть, наводятся на стационарные объекты, например звезды или туманности, - говорит Борисов. - Поле зрения у них маленькое, а мой телескоп небольшой, но имеет огромное поле зрения, высокую светосилу. За короткую экспозицию он способен увидеть движущийся объект.

Вообще самодельным телескоп можно назвать условно. Это устройство со сложной оптикой, компьютером, электроникой. Вся эта начинка в основном была изготовлена на заводах. "На расчеты телескопа, изготовление, сборку, наладку у меня ушло три года", - говорит астроном.

В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой, открытой российским астрономом. Она имеет диаметр около 20 километров. В момент открытия комета находилась в созвездии Кассиопеи и обладала блеском 18 звездных величин. Она максимально сблизится с Солнцем в декабре 2019 года или в январе 2020 года и пройдет на расстоянии около 150 млн км от Земли. Комета C/2019 Q4 (Borisov) еще много расскажет о себе после более пристального изучения. "Теперь можно будет комету пощупать большими телескопами, понять, из чего состоит, измерить точную орбиту, определить, куда летит и откуда прилетела", - рассказал астроном.