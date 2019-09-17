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17.09.2019 19:05
Рубрика: Спорт

Побежали за медалями

Назван состав команды на чемпионат мира в Дохе
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(7966)
Двадцать девять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, включены в окончательную заявку на чемпионат мира 2019 года, который состоится в столице Катара с 27 сентября по 6 октября.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), квалификационный норматив для участия в ЧМ выполнили 32 наших спортсмена, получивших от международной федерации ИААФ допуск к соревнованиям. Однако трое из этого списка пропустят турнир из-за травм. В преддверии олимпийского сезона их восстановление решили не форсировать.

Ласицкене выиграла заключительный турнир перед чемпионатом мира в Дохе

Заявка на чемпионат мира закрылась в ночь с 16 на 17 сентября. Таким образом, на главный старт сезона отправили 29 легкоатлетов, в том числе всех наших лидеров: прыгунью в высоту Марию Ласицкене, которой во второй раз предстоит защищать титул, бегуна на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, собравшего уже полный комплект наград с мировых первенств, еще одного высотника Илью Иванюка, всего несколько дней назад потерявшего статус первого номера в секторе, прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, занимающую второе место в рейтинге.

В числе 25 сопровождающих специалистов в Катар вместе со сборной поедут тренеры сборной, личные наставники, врач и два массажиста.

Главный тренер команды, олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский отметил, что все россияне в отличной форме подходят к важнейшему старту в Дохе.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Легкоатлеты Шубенков и Ласицкене не смогли победить на турнире в Минске

- На предыдущем чемпионате мира в Лондоне у нас было шесть медалей - одна золотая и пять серебряных (тогда к участию под нейтральным флагом были допущены 19 человек. - Прим. авт.). Не хотел бы сейчас делать медальных прогнозов, все ребята близки к пику формы и готовы показать в Дохе высокие результаты, - приводит слова Борзаковского пресс-служба ВФЛА. - Да, сезон очень сложный и непривычно длинный. Но все легкоатлеты находятся в равных условиях, сетовать здесь не на что. 25 сентября первая часть команды прилетит в Катар. Сейчас все в плановом режиме проводят сборы в Москве, Новогорске и Адлере.

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