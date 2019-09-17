Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины

В поселке Гореничи, под Киевом, неизвестные сожгли дом бывшего руководителя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Она рассказала, что "злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор". В момент пожара в доме никого не было, передает агентство УНИАН.

"Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!" - цитирует экс-главу Нацбанка агентство.

Глава украинского МВД Арсен Аваков одним из первых официальных лиц отреагировал на происшествие. "Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он враг, который вредит своему государству", - написал Аваков в Twitter.

Напомним, что 5 сентября в центре украинской столицы был сожжен дорогостоящий автомобиль невестки Гонтаревой Валерии. А ранее, 26 августа, сама Валерия Гонтарева была сбита машиной на пешеходном переходе в Лондоне, в результате чего она получила серьезную травму стопы.