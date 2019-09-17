В среду в борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов вступит второй российский клуб. Первым стал питерский "Зенит", гостевой матч которого против "Лиона" завершился уже поздно вечером. Теперь черед московского "Локомотива", который на выезде сыграет с немецким "Байером".

Летом Неймар был близок к уходу из "ПСЖ", но в итоге доказывать свою профпригодность ему придется в Париже. Фото: EPA

Впрочем, в программе этого дня присутствуют матчи, будоражащие Европу куда сильнее, нежели старт в турнире "Локо". Встреча с, пожалуй, самой звучной вывеской пройдет в Париже, где местный "Пари Сен-Жермен" примет мадридский "Реал".

Минувший сезон в главном клубном состязании континента для сегодняшних соперников получился провальным. И "Реал" и "ПСЖ" выбыли из плей-офф уже на стадии 1/8 финала, что совершенно не состыкуется с амбициями обоих грандов. В Мадриде оргвыводы последовали еще до окончания сезона. В частности, на тренерский мостик был возвращен Зинедин Зидан, с которым "Реал" выиграл Лигу чемпионов в предыдущие два года кряду. Наставник парижского клуба Томас Тухель сохранил свой пост, но вторую осечку ему совершенно точно уже не простят.

Начать еврокампанию с победы над "Реалом" было бы идеальным сценарием для Тухеля в плане укрепления собственной репутации в глазах клубного руководства, однако сделать это будет очень непросто. У "Пари Сен-Жермен" нынче полная катастрофа в линии атаки. Из-за травм команде не смогут помочь Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Плюс из-за дисквалификации против "Реала" не сыграет Неймар: ему аукаются его оскорбительные высказывания в адрес судей после вылета из Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

А жаль, ведь матч, по сути, лишился одной из главных своих изюминок. Все лето ходили слухи, что капризный форвард вот-вот покинет Париж, причем в числе возможных вариантов продолжения его карьеры назывался и "Реал". О желании сменить клуб Неймар говорил открыто, чем ожидаемо навлек на себя гнев фанатов "ПСЖ". В итоге футболист никуда не ушел и подвергся мощной обструкции от болельщиков в первом же своем матче этого сезона. Не помог даже победный гол через себя в компенсированное время. "Он должен понять, что путь искупления будет очень долгим", - говорится в официальном заявлении парижских ультрас. Увы, в Лиге чемпионов расположение болельщиков Неймар начнет завоевывать только с третьего тура, когда закончится его дисквалификация.

Чтобы вернуть расположение фанатов "Пари Сен-Жермен", бразильцу Неймару придется пройти "долгий путь искупления"

Отдуваться за всех придется аргентинскому новобранцу клуба Мауро Икарди. К слову, в "Интере", откуда Мауро перебрался в "ПСЖ", он тоже был тем еще скандалистом.

У "Реала" с кадрами тоже не все ладно. Например, в Париже не будет капитана команды, харизматичного защитника Серхио Рамоса и лучшего игрока года по версии ФИФА Луки Модрича. Зато в строю главное приобретение "сливочных" этим летом, бельгиец Эден Азар, восстановившийся после травмы. Полузащитник дебютировал за новый клуб лишь в минувшие выходные в чемпионате Испании, выйдя на полчаса на замену. Не исключено, что уже сегодня он окажется в стартовом составе.

В еще одном матче с приставкой топ сразятся соперники "Локомотива" по группе "D" итальянский "Ювентус" и испанский "Атлетико". В прошлом сезоне эти же команды выясняли отношения на стадии 1/8 финала: дальше пробился туринский клуб.

К очередной очной встрече клубы подходят в смешанных чувствах. "Юве" сыграл вничью с "Фиорентиной" (0:0) и впервые за 560 дней потерял лидерство в чемпионате Италии, уступив его "Интеру". "Атлетико" на выходных и вовсе проиграл "Реал Сосьедаду". Это первое поражение мадридцев в сезоне. Неудачу наставник команды Диего Симеоне объяснил большим количеством молодежи в составе. Встреча с "Ювентусом" будет для нее куда более серьезной проверкой.

Что касается "Локомотива", для "железнодорожников" нынешний лигочемпионский поход станет вторым подряд. Прошлогодний подопечным откровенно не удался: всего одна победа при пяти поражениях на групповом этапе.

Учитывая силу нынешних соперников, превзойти даже это достижение подопечным Юрия Семина будет невероятно сложно. "Байер" - наименее статусная команда из тех, с кем предстоит сыграть "Локомотиву", но и в сегодняшнем матче с леверкузенцами "железнодорожникам" придется совершить подвиг, чтобы добиться положительного результата.

Все дело в тяжелой кадровой ситуации, в которую угодили "красно-зеленые". В заявке на матч с "Байером" помимо прочих значатся Алексей и Антон Миранчуки, а также защитники Бенедикт Хёведес и Соломон Кверквелия, но вовсе не факт, что кто-то из этих четверых сможет выйти сегодня на поле. Появление Антона Миранчука, получившего перелом стопы в недавнем матче с "Сочи", точно исключено. Невелики шансы и у Алексея. При том, что братья нынче являются главными конструкторами атак "Локо".

А отсутствие Хёведеса и Кверквелии - это серьезные проблемы в обороне. Решение по их участию в матче будет принято непосредственно перед игрой.

На зависть "Локомотиву" у "Байера" все лидеры здоровы. Правда, это не помешало "аспириновым", как еще называют команду из Леверкузена, по всем статьям проиграть дортмундской "Боруссии" - 0:4 в рамках чемпионата Германии. А это значит, что соперник "Локо" не без изъянов, и шансы у "железнодорожников" будут.

Где будем смотреть

18 сентября, среда, "Матч ТВ"

22.00 "Байер" - "Локомотив". Прямая трансляция

"Матч! Футбол 1"

20.00 "Олимпиакос" - "Тоттенхэм".

22.00 "ПСЖ" - "Реал". Прямая трансляция

"Матч! Футбол 2"

20.00 "Брюгге" - "Галатасарай". Прямая трансляция

22.00 "Атлетико" - "Ювентус". Прямая трансляция

00.00 "Динамо" (Загреб) - "Аталанта". В записи

"Матч! Футбол 3"

22.00 "Шахтер" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция

"Матч! Арена"

22.00 "Бавария" - "Црвена Звезда". Прямая трансляция