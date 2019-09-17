Впрочем, в программе этого дня присутствуют матчи, будоражащие Европу куда сильнее, нежели старт в турнире "Локо". Встреча с, пожалуй, самой звучной вывеской пройдет в Париже, где местный "Пари Сен-Жермен" примет мадридский "Реал".
Минувший сезон в главном клубном состязании континента для сегодняшних соперников получился провальным. И "Реал" и "ПСЖ" выбыли из плей-офф уже на стадии 1/8 финала, что совершенно не состыкуется с амбициями обоих грандов. В Мадриде оргвыводы последовали еще до окончания сезона. В частности, на тренерский мостик был возвращен Зинедин Зидан, с которым "Реал" выиграл Лигу чемпионов в предыдущие два года кряду. Наставник парижского клуба Томас Тухель сохранил свой пост, но вторую осечку ему совершенно точно уже не простят.
Начать еврокампанию с победы над "Реалом" было бы идеальным сценарием для Тухеля в плане укрепления собственной репутации в глазах клубного руководства, однако сделать это будет очень непросто. У "Пари Сен-Жермен" нынче полная катастрофа в линии атаки. Из-за травм команде не смогут помочь Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Плюс из-за дисквалификации против "Реала" не сыграет Неймар: ему аукаются его оскорбительные высказывания в адрес судей после вылета из Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
А жаль, ведь матч, по сути, лишился одной из главных своих изюминок. Все лето ходили слухи, что капризный форвард вот-вот покинет Париж, причем в числе возможных вариантов продолжения его карьеры назывался и "Реал". О желании сменить клуб Неймар говорил открыто, чем ожидаемо навлек на себя гнев фанатов "ПСЖ". В итоге футболист никуда не ушел и подвергся мощной обструкции от болельщиков в первом же своем матче этого сезона. Не помог даже победный гол через себя в компенсированное время. "Он должен понять, что путь искупления будет очень долгим", - говорится в официальном заявлении парижских ультрас. Увы, в Лиге чемпионов расположение болельщиков Неймар начнет завоевывать только с третьего тура, когда закончится его дисквалификация.
Отдуваться за всех придется аргентинскому новобранцу клуба Мауро Икарди. К слову, в "Интере", откуда Мауро перебрался в "ПСЖ", он тоже был тем еще скандалистом.
У "Реала" с кадрами тоже не все ладно. Например, в Париже не будет капитана команды, харизматичного защитника Серхио Рамоса и лучшего игрока года по версии ФИФА Луки Модрича. Зато в строю главное приобретение "сливочных" этим летом, бельгиец Эден Азар, восстановившийся после травмы. Полузащитник дебютировал за новый клуб лишь в минувшие выходные в чемпионате Испании, выйдя на полчаса на замену. Не исключено, что уже сегодня он окажется в стартовом составе.
В еще одном матче с приставкой топ сразятся соперники "Локомотива" по группе "D" итальянский "Ювентус" и испанский "Атлетико". В прошлом сезоне эти же команды выясняли отношения на стадии 1/8 финала: дальше пробился туринский клуб.
К очередной очной встрече клубы подходят в смешанных чувствах. "Юве" сыграл вничью с "Фиорентиной" (0:0) и впервые за 560 дней потерял лидерство в чемпионате Италии, уступив его "Интеру". "Атлетико" на выходных и вовсе проиграл "Реал Сосьедаду". Это первое поражение мадридцев в сезоне. Неудачу наставник команды Диего Симеоне объяснил большим количеством молодежи в составе. Встреча с "Ювентусом" будет для нее куда более серьезной проверкой.
Что касается "Локомотива", для "железнодорожников" нынешний лигочемпионский поход станет вторым подряд. Прошлогодний подопечным откровенно не удался: всего одна победа при пяти поражениях на групповом этапе.
Учитывая силу нынешних соперников, превзойти даже это достижение подопечным Юрия Семина будет невероятно сложно. "Байер" - наименее статусная команда из тех, с кем предстоит сыграть "Локомотиву", но и в сегодняшнем матче с леверкузенцами "железнодорожникам" придется совершить подвиг, чтобы добиться положительного результата.
Все дело в тяжелой кадровой ситуации, в которую угодили "красно-зеленые". В заявке на матч с "Байером" помимо прочих значатся Алексей и Антон Миранчуки, а также защитники Бенедикт Хёведес и Соломон Кверквелия, но вовсе не факт, что кто-то из этих четверых сможет выйти сегодня на поле. Появление Антона Миранчука, получившего перелом стопы в недавнем матче с "Сочи", точно исключено. Невелики шансы и у Алексея. При том, что братья нынче являются главными конструкторами атак "Локо".
А отсутствие Хёведеса и Кверквелии - это серьезные проблемы в обороне. Решение по их участию в матче будет принято непосредственно перед игрой.
На зависть "Локомотиву" у "Байера" все лидеры здоровы. Правда, это не помешало "аспириновым", как еще называют команду из Леверкузена, по всем статьям проиграть дортмундской "Боруссии" - 0:4 в рамках чемпионата Германии. А это значит, что соперник "Локо" не без изъянов, и шансы у "железнодорожников" будут.
18 сентября, среда, "Матч ТВ"
22.00 "Байер" - "Локомотив". Прямая трансляция
"Матч! Футбол 1"
20.00 "Олимпиакос" - "Тоттенхэм".
22.00 "ПСЖ" - "Реал". Прямая трансляция
"Матч! Футбол 2"
20.00 "Брюгге" - "Галатасарай". Прямая трансляция
22.00 "Атлетико" - "Ювентус". Прямая трансляция
00.00 "Динамо" (Загреб) - "Аталанта". В записи
"Матч! Футбол 3"
22.00 "Шахтер" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция
"Матч! Арена"
22.00 "Бавария" - "Црвена Звезда". Прямая трансляция