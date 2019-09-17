Открыта самая массивная нейтронная звезда из известных науке

Международная команда астрономов при помощи наземного телескопа Green Bank Telescope обнаружила самую массивную из известных науке нейтронную звезду, которая расположена на расстоянии около 4,6 тысячи световых лет от Земли.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко его описывает сайт Университета Западной Вирджинии (США). Открытая звезда получила обозначение J0740+6620. Это быстро вращающийся пульсар, масса которого составляет 2,17 массы Солнца, или примерно 333 тысяч масс Земли.

Ее диаметр составляет всего 20-30 километров. Ученые отмечают, что это предельное значение того, насколько массивным и компактным может стать отдельный космический объект, за исключением черной дыры.

Звезда расположена примерно в 4600 световых годах от Земли. Открытие во многом было сделано случайно. Звезду обнаружили во время обычных наблюдений в рамках проекта по поиску гравитационных волн.

Масса пульсара была измерена с помощью "эффекта Шапиро". Гравитация от звезды-спутника белого карлика искривляет окружающее ее пространство. Это заставляет импульсы от пульсара двигаться немного дольше и дальше, так как они путешествуют через искаженное "пространство-время" вокруг белого карлика.

Эта задержка сообщает им массу белого карлика, что в свою очередь позволяет измерить массу нейтронной звезды. В данном случае сигнал приходит с задержкой порядка 10 миллионных долей секунды.

Нейтронные звезды - это сжатые остатки массивных звезд, ставших сверхновыми. Они возникают, когда гигантские звезды умирают, их ядра коллапсируют, а протоны и электроны сливаются друг с другом, образуя нейтроны.

"Эти звезды очень необычны, - говорит соавтор исследования профессор Мора Маклафлин. - Мы не знаем, из чего они сделаны. И у нас нет ответа на действительно важный вопрос: насколько массивной можно сделать одну из этих звезд? Это имеет отношение к очень экзотическому материалу, который мы просто не можем создать в лаборатории на Земле".

К слову, пульсары вращаются с такой феноменальной скоростью и регулярностью, что астрономы могут использовать их в качестве космического эквивалента атомных часов. Точный хронометраж помогает изучать природу "пространства-времени".