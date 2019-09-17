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22.09.2019 09:01
Рубрика: Власть

Полтаблетки даром

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 209(7967)
Жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом в поликлинике, пациенты смогут получить бесплатно или со скидкой. В минздраве готовят предложения по новой системе лекарственного обеспечения, которая может вступить в силу уже в 2022 году.
Затраты на лекарства сейчас помогут сэкономить расходы на "скорую помощь" завтра. Фото: Денис Абрамов / ТАСС Затраты на лекарства сейчас помогут сэкономить расходы на "скорую помощь" завтра. Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Затраты на лекарства сейчас помогут сэкономить расходы на "скорую помощь" завтра. Фото: Денис Абрамов / ТАСС

"Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения", - пояснила глава министерства Вероника Скворцова.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Госзакупки лекарств будут проводить по гибким ценам

Сейчас бесплатные лекарства получают только льготники: инвалиды, больные некоторыми заболеваниями (например, диабетом), дети до трех лет. Благодаря новой системе с существенной скидкой (а в некоторых случаях - полностью бесплатно) медикаменты будут получать и остальные граждане, нуждающиеся в длительном лечении.

Цена вопроса - разговор особый. Сейчас "средний" россиянин оставляет в аптеке за год около семи тысяч рублей - в пересчете на все население это 1 трлн рублей. Сейчас общие траты на лекарства в больницах и те, что выдают льготникам, составляют втрое меньшую сумму - примерно 380 млрд рублей. По амбулаторному лечению, говорят в министерстве, можно уложиться в 500 млрд.

Ясно, что сразу полного возмещения для всех граждан и по всем видам заболеваний не будет. Вероника Скворцова рассказала об одном из вариантов: больным после дорогих операций на сердце и сосудах необходимо принимать препараты, препятствующие образованию тромбов. В противном случае - слишком высок риск осложнений и смерти. "Пилот" по обеспечению лекарствами таких больных проводился в Омске. А в Кирове таблетки выдавали профилактически: гипертоникам, для контроля за давлением. И в том, и в другом случае смертность от сосудистых катастроф уменьшилась, снизилось количество вызовов "скорой".

На недавнем совещании в минздраве обсуждались и другие варианты: например, сделать лекарства бесплатными для детей до 14 лет или до совершеннолетия.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Минздрав Законопроекты и комментарии
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