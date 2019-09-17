Оплата транзитных железнодорожных перевозок может измениться

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о введении нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов. О том, что принесет эта новелла отечественной экономике, "Российской газете" рассказал автор законопроекта, депутат Государственной Думы, член Комитета по контролю и Регламенту Алексей Кобилев.

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Алексей Геннадьевич, какие изменения предполагает новый законопроект?

Алексей Кобилев: Проект Федерального закона предусматривает внесение изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса РФ. Сейчас нулевая ставка НДС распространяется только на международные транзитные перевозки товаров и сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги. Но есть еще и перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов, которые не подпадают под действие НК РФ. Законопроектом предлагается распространить действие нулевой ставки НДС на именно такие перевозки.

То есть, бизнес сможет снять с себя дополнительное финансовое бремя, которое он несет?

Алексей Кобилев: Да, ведь перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов облагаются НДС по ставке 20 %. Конечный потребитель услуги находится за пределами России и не может претендовать на вычет по НДС, предусмотренный российским законодательством. Если бизнес платит больше, то снижается конкурентоспособность российских железных дорог. Следовательно, снижается привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей.

Кто составляет конкуренцию в этой сфере российскому бизнесу?

Алексей Кобилев: В Белоруссии и Казахстане нулевая ставка НДС применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый это или порожний контейнер и вагон. Они, как и Россия, являются членами Евразийского экономического союза. Применение нулевой ставки способствует развитию транзитных перевозок. Если таких перевозок станет больше, то и транзитный потенциал России заметно возрастет.

О проблеме какого масштаба мы говорим?

Алексей Кобилев: В 2018 году доля транзита порожних контейнеров и вагонов в общем объеме перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай составила 23 %. Эти перевозки оплачивают крупные владельцы контейнеров и вагонов, а также экспедиторские организации. Если взять только перевозку порожних контейнеров, то за восемь месяцев 2019 года объем такого транзита по территории РФ составил около 60 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент - это условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Около 50 % таких перевозок осуществляется из Европы в Китай, еще около 30 % - из стран Центральной Азии в Южную Корею.

Около 80 % плательщиков за транзитные перевозки порожних контейнеров составляют дочерние и зависимые общества ОАО "РЖД". Кстати, согласно долгосрочной программе развития ОАО "РЖД" транзитный поток как груженых, так и порожних контейнеров является перспективным для наращивания объема перевозок.

А какова статистика по вагонам?

Алексей Кобилев: За те же восемь месяцев текущего года по сети российских железных дорог было перевезено около 121 тысячи порожних вагонов. Из них около 90 % составляют перевозки в Казахстан. Основной объем, 22 %, отправляется с Северо-Кавказской железной дороги после выгрузки нефтяных и хлебных грузов, перевезенных назначением в Италию. Его доля составляет 22 %. С Октябрьской железной дороги после выгрузки серы назначением в Казахстан отправляется 14 % порожних вагонов, с Юго-Восточной железной дороги - 13 %.

Что конкретно даст введение нулевой ставки НДС?

Алексей Кобилев: Зарубежные грузоотправители смогут сократить стоимость железнодорожной транспортировки по территории России. Это вызовет рост объема перевозок, владельцы подвижного состава начнут активнее использовать транзитные маршруты с участием российских железных дорог. Это поможет сгенерировать дополнительный доход и для экспедиционных компаний.

Экономический эффект для бюджетной системы РФ будет достигнут благодаря увеличению поступлений налога на прибыль за счет роста объемов перевозок транзитных грузов.

О каких цифрах может идти речь?

Алексей Кобилев: За счет введения нулевой ставки НДС объемы перевозок контейнеров из Европы в Китай могут вырасти почти в два раза. Это поспособствует увеличению выручки российских экспедиционных компаний примерно на 3,4 млрд рублей, выручки ОАО "РЖД" - на 0,5 млрд. Нулевая ставка придаст экономический смысл системе международных транзитных перевозок. Это будет способствовать выполнению поручений, содержащихся в указе президента РФ от 7 мая 2018 года N 204, по увеличению доли российского экспорта товаров, работ и услуг и объема транзитных перевозок.