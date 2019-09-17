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17.09.2019 12:18
Рубрика: Власть

Патрушев призвал создать условия для заключения мирного договора с Японией

Текст: Иван Петров
России и Японии необходимо создать все условия, прежде чем заключить мирный договор. Такое заявление во вторник в Токио сделал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, находящийся с официальным визитом в столице Японии.

Сначала Патрушев встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсудил с ним широкий круг российско-японского сотрудничества в различных сферах, а также тематику международной и региональной безопасности. Об этом сообщается на сайте Совбеза РФ.

Затем секретарь российского Совета Безопасности провел переговоры с новым генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Патрушев и Китамура провели российско-японские консультации по безопасности, в ходе которых обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности", - сообщили в аппарате Совбеза России.

Кроме того, была рассмотрена ситуация в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности, а также тематика контроля над вооружением.

Отмечается, что в начале встречи Патрушев поздравил японского коллегу с назначением на должность и отметил, что отношения России и Японии в целом стабильно и динамично развиваются.

"Секретарь Совбеза РФ приветствовал усилия японского руководства, направленные на активизацию двусторонних связей, а также стремление к укреплению взаимного доверия, подчеркнув, что импульс этому процессу придают лидеры двух стран, в этом году встретившиеся уже трижды", - отметили в Совете Безопасности.

Вышедший к журналистам Николай Патрушев сообщил, что в ходе бесед были обозначены вопросы, которые волнуют Японию и Россию, в первую очередь, в области безопасности. "Мы договорились, что будем снижать вопросы, где есть недопонимание, добиваться согласования наших позиций, тем самым будем повышать доверие друг к другу", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли заключение мирного договора с Японией, Патрушев сказал, что такой договор "нужно заключить". "Но прежде надо создать условия, и мы этим будем заниматься", - уточнил секретарь Совбеза РФ.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Николай Патрушев с понедельника находится в Японии с двухдневным визитом. Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки по итогам Второй мировой войны мирного договора. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона зачастую выражает протесты в связи с деятельностью РФ в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД России неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Отношения России и Японии
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