Во вторник вечером состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов. Питерский "Зенит" начал выступление с выездного матча против французского "Лиона". Команда Сергея Семака сыграла вничью 1:1.

"Зенит" вернулся в высший футбольный свет после четырехлетнего перерыва. И игру в Лионе все ждали настороженно. Французский клуб сильно изменился в межсезонье, но его линия атаки в лице Депая, Траоре и Дембеле вызывала как минимум уважение. Аккуратен в прогнозах был и рулевой "сине-бело-голубых" Сергей Семак. Соперника он назвал "хорошо сбалансированной командой с огромным потенциалом".

Выбирая состав на игру, тренерский штаб "Зенита" решился на довольно неожиданный ход - довериться сразу двум новичкам. В линии обороны появились Караваев и Осорио, для которых это были дебютные матчи за питерский клуб.

Расстановку российского чемпиона вполне можно назвать оборонительной - три центральных защитника. Но другой в такой ситуации сделать было просто невозможно. Потому что "Лион" без лишних предисловий обрушил всю мощь своей атаки на соперника. "Зенит" практически все время проводил на своей половине поля. Откровенно опасных моментов у ворот Лунева при этом было немного, но игровое преимущество "Лиона" впечатляло.

На 38-й минуте сердце болельщиков "Зенита" наверняка екнуло. Сердар Азмун в борьбе с Тьяго рухнул на газон, и это падение выглядело очень нехорошо. Медики выскочили на поле, а тренерский штаб экстренно стал готовить замену. Магомед Оздоев уже вышел к бровке, чтобы войти в игру, но иранский форвард категорически отказался покидать поле. Азмун вернулся и буквально через минуту забил гол. Обыгравшись в стенку с Артемом Дзюбой, Сердар отлично пробил в правый от вратаря угол - 1:0. Гол иранца стал первым в новом розыгрыше Лиги чемпионов - матч в Лионе стартовал раньше большинства других, а в параллельном поединке "Интера" и "Славии" на тот момент счет не был открыт. Этот мяч никак не вытекал из логики игры и не отражал происходившего на поле, тем не менее на перерыв "Зенит" ушел, ведя в счете.

Получив травму, Азмун отказался покидать поле. Он вернулся в игру и тут же забил первый гол в нынешней Лиги чемпионов

Второй тайм начался с замены. Азмун очень быстро понял, что падение в конце первой половины матча бесследно для него не прошло и что продолжать он все-таки не сможет. Оздоев вышел на поле и мгновенно стал антигероем. Магомед сбил ворвавшегося в штрафную Депая и подарил "Лиону" пенальти. Голландский форвард на 50-й минуте сам "приговор" реализовал - 1:1.

После этого "Зениту" пришлось тяжело. Французы пошли вперед большими силами, но тот же Депай реальнейший шанс сделать дубль загубил. В концовке российский клуб выровнял игру и достаточно спокойно довел дело до ничьей. Вполне достойный результат для гостевого матча.

Ну а в Милане "Интер" только в добавленное время ушел от поражения, сыграв с пражской "Славией" вничью 1:1.

В среду в борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов вступит второй российский клуб. Московский "Локомотив" также на выезде сыграет с немецким "Байером". В программе дня присутствуют и другие матчи, которые футбольному болельщику никак нельзя пропустить. Прежде всего речь об игре в Париже, где местный "Пари Сен-Жермен" примет мадридский "Реал". В другом топ-матче сразятся соперники "Локомотива" по группе "Ювентус" и "Атлетико".

Где будем смотреть

18 сентября, среда,

"Матч ТВ"

22.00 "Байер" - "Локомотив". Прямая трансляция

"Матч! Футбол 1"

20.00 "Олимпиакос" - "Тоттенхэм".

22.00 "ПСЖ" - "Реал". Прямая трансляция

"Матч! Футбол 2"

20.00 "Брюгге" - "Галатасарай". Прямая трансляция

22.00 "Атлетико" - "Ювентус". Прямая трансляция

00.00 "Динамо" (Загреб) - "Аталанта". В записи

"Матч! Футбол 3"

22.00 "Шахтер" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция

"Матч! Арена"

22.00 "Бавария" - "Црвена Звезда". Прямая трансляция