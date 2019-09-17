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Рубрика: Культура

На побережье Черного моря найден уникальный 6000-летний артефакт

Текст: Денис Передельский
Фото: Varna Museum of Archaeology via Radio Varna Фото: Varna Museum of Archaeology via Radio Varna
Фото: Varna Museum of Archaeology via Radio Varna

Болгарские археологи при проведении раскопок на месте древней мастерской на северо-востоке страны, недалеко от побережья Черного моря, обнаружили фрагмент керамической статуэтки, изображающей беременную женщину.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, высота найденного фрагмента составляет около 15 сантиметров. Археологи считают, что полная высота была вдвое больше, то есть порядка 30 сантиметров.

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Установлено, что антропоморфная фигура была изготовлена где-то в короткий период среднего халколита, примерно между 4700 и 4600 годами до н. э.

По словам Владимира Славчева из Музея археологии Варны, ранее в этом же регионе было найдено несколько антропоморфных фигурок, относящихся к тому же периоду. Однако новый артефакт является уникальным.

Среди находок периода среднего халколита, сделанных на территории Болгарии, лишь пять процентов составляют антропоморфные фигурки. Более того, на всем Черноморском побережье было найдено всего около 15 таких фигурок. В то же время ученым известно несколько сотен подобных скульптур, изготовленных в период позднего халколита.

У вновь обнаруженной статуэтки отломана часть, которая была прикреплена к ней в области живота. Именно это подтолкнуло ученых к выводу, что скульптура изображала беременную женщину. Если так, то это еще один признак уникальности данного артефакта.

Возможно, это была жрица или богиня-мать, а сам артефакт имел сакральное значение и использовался при проведении каких-то ритуалов. Славчев также отметил, что фигурка была богато украшена резьбой сзади и спереди.

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