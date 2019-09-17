В Хорошевском районном суде Москвы закончился процесс над одним из командиров столичного ОМОНа, 49-летним полковником Михаилом Пыталевым. Он признан виновным в вымогательстве трех миллионов рублей и получил семь с половиной лет заключения.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Деньги он получал якобы за госзащиту с потерпевшего по уголовному делу. Подсудимый вину в доказанных в судебном заседании преступлениях признал частично.

По версии следствия, в 2017 году подчиненные Пыталева охраняли столичного предпринимателя и его супругу. Мужчина находился под госзащитой как потерпевший по уголовному делу о вымогательстве. Полковник решил заработать на состоятельном "объекте". В мае он лично встретился с бизнесменом и предложил обеспечить "наиболее благоприятный" режим личной охраны. Свои услуги Пыталев оценил в 360 000 рублей. Предприниматель согласился и в течение трех месяцев перевел в несколько платежей всю сумму на банковскую карту офицера.

Позже Пыталев предложил предпринимателю Карену Мхитаряну, владельцу ряда строительных компаний, продлить госзащиту и перевести ее на круглосуточный режим. И пояснил, что это будет стоить три миллиона рублей, который якобы предназначаются руководству Центра госзащиты столичного главка полиции. Однако бизнесмен предпочел обратиться в ФСБ, и полковника взяли с поличным при получении 33 тысяч долларов. Находившийся под домашним арестом Пыталев был взят под стражу в зале суда.