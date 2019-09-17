Премьера Британии Бориса Джонсона демонстранты освистали в Люксембурге

Люксембург встретил британского премьера Бориса Джонсона, прибывшего на переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и премьером герцогства Ксавье Беттелем, мягко говоря, холодно. "Позор!", "Что вы можете ждать от него? Сплошная ложь!" - возмущались протестующие. Они дважды освистали Джонсона: у ресторана, где тот два часа обедал с Юнкером, и у здания правительства Люксембурга после его беседы с Беттелем. В итоге глава британского правительства отказался от участия в постпереговорной пресс-конференции, сославшись на шум и предоставив своему люксембургскому коллеге возможность "отдуваться" за двоих. Хотя отчитываться Беттелю собственно было не о чем: очередная попытка Лондона найти хоть какие-то точки соприкосновения с Брюсселем по вопросу их "развода" оказалась тщетной.

По словам Юнкера, никаких конкретных предложений о том, как можно было бы сдвинуться с мертвой точки в вопросе о приемлемом для обеих сторон соглашении, он так и не услышал. Главный камень преткновения - проблема с ирландской границей - никуда не исчез. Брюссель, который предварительно договорился с Лондоном о том, что жесткой границы между Ирландией и британской Северной Ирландией временно не будет, ничего пересматривать не намерен. Впрочем, в Еврокомиссии приличия ради подчеркнули, что готовы "работать в режиме 24/7", чтобы достичь соглашения с Лондоном, и уповают на грядущий саммит единой Европы, который пройдет с 17 по 18 октября.

Беттель, которому пришлось не без иронии в голосе одному рассказывать журналистам об итогах встречи с Джонсоном, тоже напомнил британскому коллеге, что времени до "брекзита" осталось не слишком много, а расходовать его нужно с умом. Такие заявления приобретают особый смысл, если учесть, что еще недавно Беттель заявлял об отсутствии у Брюсселя каких-либо оснований давать Соединенному Королевству еще одну отсрочку, даже если Джонсон попросит об этом. Напомним, что согласно закону, который недавно принял британский парламент и утвердила королева Елизавета II, премьер-министр обязан попросить у ЕС отсрочки до 31 января 2020 года, если до 19 октября стороны не достигнут соглашения по "брекзиту". "Пока нет конкретных предложений, возвращаться к обсуждениям нет смысла", - говорил Беттель.

Глава британского правительства отказался от участия в постпереговорной прессконференции, сославшись на шум

Сам Джонсон по итогам встреч в Люксембурге с улыбкой заявил, что его правительство каждый день проделывает огромную работу и он "уже видит очертания" того соглашения, которое позволит ЕС и Лондону наконец разойтись более-менее мирно. "Мы как раз договорились с Жан-Клодом Юнкером ускорить эту работу", - сказал британский премьер газете The Guardian. По его словам, Брюсселю были направлены "бумаги", очевидно, с предложениями британской стороны. Но для того, чтобы родилось новое соглашение, "нужно, чтобы та система, бэкстоп (проблема ирландской границы. - Прим. "РГ"), в которой ЕС будет контролировать Соединенное Королевство после "брекзита", была исключена из соглашения", - еще раз объяснил всем очевидные вещи Джонсон. Он также отметил, что на разработку новой договоренности есть достаточно времени, однако если она все же не будет достигнута - не беда. "Мы сделаем все, чтобы покинуть Евросоюз 31 октября", - сказал Джонсон. Тем более его советники неоднократно заявляли о готовности Соединенного Королевства к такому сценарию.

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель посоветовал британскому коллеге расходовать оставшееся до "брекзита" время с умом. Фото: REUTERS

Если намерение британского премьера улучшить соглашение с Евросоюзом еще можно поставить под сомнение, то его преданность идее "выхода со сделкой или без нее" очевидна всем. Напомним, неделю назад Джонсон приостановил работу парламента для того, чтобы депутаты не мешались под ногами и не сорвали выход Лондона из Европейского союза, намеченный на 31 октября. Во вторник Конституционный суд Британии начал рассмотрение двух апелляций по поводу того, можно ли считать роспуск парламента Джонсоном законным. В случае если судьи посчитают приостановку работы депутатского корпуса нелегитимным, Джонсон должен будет немедленно попросить королеву вновь созвать парламент. Если же Верховный суд поддержит правительство, то парламентариям, чтобы вернуться к работе, придется ждать до 14 октября и пытаться остановить брекзит без сделки в оставшиеся до 31 октября дни.