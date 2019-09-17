Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем

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Президент направил поздравительную телеграмму знаменитому актеру, режиссеру Владимиру Меньшову, которому исполнилось 80 лет.
Глава государства отметил преданное служение юбиляра избранному делу и подчеркнул, что он своим творчеством обогащает легендарные традиции отечественного кинематографа.
"Главный секрет вашего режиссерского успеха - неустанный подвижнический труд, тонкое чувство эпохи, умение находить темы, интересные зрителям, увлекать своими идеями и замыслами талантливых единомышленников", - отметил Владимир Путин и пожелал юбиляру и его семье здоровья и благополучия.