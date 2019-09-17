Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем

Президент направил поздравительную телеграмму знаменитому актеру, режиссеру Владимиру Меньшову, которому исполнилось 80 лет.

Глава государства отметил преданное служение юбиляра избранному делу и подчеркнул, что он своим творчеством обогащает легендарные традиции отечественного кинематографа.

"Главный секрет вашего режиссерского успеха - неустанный подвижнический труд, тонкое чувство эпохи, умение находить темы, интересные зрителям, увлекать своими идеями и замыслами талантливых единомышленников", - отметил Владимир Путин и пожелал юбиляру и его семье здоровья и благополучия.