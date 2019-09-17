Развитие отечественного производства оптоволокна: реалии и перспективы

На прошлой неделе ФАС сообщила о заведении дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении американского производителя оптоволокна - и российских заводов по производству оптоволоконного кабеля. Антимонопольная служба обнаружила, как минимум, 4 соглашения о гарантированной закупке американского волокна в объемах от 85 до 100 процентов от потребностей заводов. Тем временем в России наладили собственное производство волокна. О том, с какими вызовами сталкивается импортозамещение в этой сфере, "РГ" рассказал старший управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции УК "РОСНАНО" Тимур Котляр.

Тимур Эмилевич, когда в России зародилась индустрия производства оптического волокна?

Тимур Котляр: Сейчас в нашей стране работает 20 крупных заводов по производству кабеля. Их мощность позволяет производить около 10 миллионов километров кабеля в волоконном измерении в год. Но глубина локализации производства до момента запуска нашего завода по производству оптоволокна была всего около 5 процентов. То есть все основные компоненты были импортными, и кабель был "российским" только по названию. Мы же начали инвестиционный проект, целью которого было наладить производство ключевого элемента телекоммуникационного кабеля в России. В 2016 году первый завод по производству оптоволокна - не только в России, но на территории ЕАЭС - начал работу.

Каковы потребности российского рынка в оптоволокне? Может ли завод их обеспечить?

Тимур Котляр: Сейчас завод может производить до 4 миллионов километров волокна в год. При этом объем российского рынка - примерно 5,5-6 миллионов километров. На заводе 140 высокотехнологичных рабочих мест. Мы сами готовим кадры для производства, повышаем их квалификацию, и для Саранска - это одно из передовых предприятий, люди гордятся им и хотят там работать. Также мы надеялись, что с момента запуска российские потребители в лице кабельных заводов начнут переходить на российский компонент - наше производство было направлено на решение вопроса технологической безопасности и гарантированных поставок оптического волокна - ключевого компонента в кабеле. Отечественный продукт не уступает по качеству, условиям поставки, уровню сервисного и постсервисного обслуживания, гарантийным срокам мировым аналогам и конкурентноспособен по цене.

Это подтверждает хотя бы тот факт, что значительную часть произведенного волокна саранский завод, созданный при участии РОСНАНО, экспортировал.

Но когда мы задумались о диверсификации и расширении поставок на российский рынок, то столкнулись с проблемой.

Неужели отечественными кабельными заводами ваша продукция не востребована?

Тимур Котляр: Российские производители кабеля на подобный вопрос отвечали нам, что это, якобы, заказчики кабеля не запрашивают отечественное оптоволокно. Поэтому они и закупают импортное.

Но мы подозревали, что это скорее позиция зарубежных, в первую очередь, американских и японских компаний-поставщиков волокна, которые за последние десятилетия прочно обосновались на нашем внутреннем рынке. И последнее заявление ФАС, кажется, эти подозрения подтверждает.

Другие производители могут защитить себя в подобных ситуациях?

Тимур Котляр: Например, европейские производители волокна готовят предложения по защитным мерам от ценовой экспансии в рамках ВТО. Мы также от имени завода в ближайшее время планируем подать заявление в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) - чтобы там рассмотрели возможность установления специальной защитной меры для российского рынка.

Фото: Павел Маркелов

Можно ли оценить убытки от простоев мощностей завода?

Тимур Котляр: Отечественное волокно кабельные заводы должны использовать для изготовления кабеля под реализацию национального проекта "Цифровая экономика". Правительство установило четкие требования: кабель должен быть российского производства, включая само волокно. Также Правительство утвердило четкие критерии, что для целей государственных закупок, оптоволоконный кабель считается российским, если он произведен, в том числе с использованием волокна, произведенного не территории Евразийского экономического союза. Но заводы переходят на российский продукт неохотно. И это тормозит развитие производства и сокращает экономический эффект, ведь чем полнее загрузка мощностей, тем ниже себестоимость продукта. Оптимально завод должен производить и реализовать 300 тысяч километров волокна в месяц. Сейчас мы работаем "на склад". Завод продал около 600 тысяч километров, еще около 500 тысяч находятся на складе. То есть мы произвели 1 млн с небольшим километров при мощности 4 миллиона. Уверен, что в реальных рыночных условиях могли бы реализовать намного больше.

Могут ли российские и зарубежные производители оптоволокна сосуществовать на рынке на равных?

Тимур Котляр: Рыночная конкуренция - это когда есть производители волокна китайского, российского, японского, американского, европейского и так далее, и потребитель выбирает наилучшее предложение, сбалансированное по цене, по условиям поставки и техническим характеристикам продукта. Тогда и цена будет стремиться вниз, и качество улучшится.

Как сегодня проверяется качество волокна?

Тимур Котляр: Мы получили сертификаты соответствия оптического волокна по ключевым международным стандартам МСЭ-Т G652D, ITU-T G657 (тип G657A1) и IEC 60793-2-50 (категории B1.3 и B6 a1), оно допущено для использования в сетях крупнейших операторов связи, в том числе компании "Ростелеком" - наряду с продукцией ведущих мировых производителей. Но есть одно наблюдение: единственное волокно, которое подлежит сертификации в нашей стране - это волокно российского производства. А любое импортное волокно почему-то не подлежит обязательной сертификации. Но сертификаты требуют все кабельные заводы и их покупатели - на проверки и тестирование регулярно уходит много ресурсов, и мы успешно проходим все проверки. А, например, поступившее на рынок очень разное по качеству китайское волокно на безопасность и долговечность никто не проверяет. Мы понимаем, что этот рынок нужно регулировать, и сейчас обсуждаем вопросы обязательной сертификации с Минпромторгом России и Минсвязи России. Мы помогаем кабельным заводам и как институт развития: софинансируем их затраты и помогаем разрабатывать ГОСТ, который определил бы главные характеристики и свойства кабеля. Мы вместе со всеми заинтересованными участниками хотим сделать рынок телекома в России стабильным, открытым и прозрачным.

Справка о компании

АО "Оптиковолоконные Системы" (акционеры АО "РОСНАНО", Банк ГПБ (АО), Республика Мордовия) является первым и единственным на территории Евразийского экономического союза промышленным производством телекоммуникационного и технического оптического волокна.

Благодаря проведенной в конце 2018 года модернизации производства производственные мощности завода увеличены с 2,4 млн км до 4 млн км, что покрывает более 80% потребности российского рынка. Проект дает возможность серийно изготавливать практически все известные типы оптических волокон.

Оптическое волокно Компании является единственным сертифицированным в России. Получены сертификаты соответствия оптического волокна по ключевым международным стандартам МСЭ-Т G652D, ITU-T G657 (тип G657A1) и IEC 60793-2-50 (категории B1.3 и B6 a1). Волокно допущено для использования в сетях крупнейших операторов связи, в том числе ПАО "Ростелеком", наряду с продукцией ведущих мировых производителей. Качество российского оптического волокна подтверждается не только наличием международных сертификатов, но и экспортом продукции ОВС в Китай и страны Европы.