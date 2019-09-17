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17.09.2019 19:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Финальный свисток

Братья Кокорины и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО
Текст: Анна Скрипка ( "Российская газета", Белгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(7966)
Больше всех 17 сентября в тихой Алексеевке на окраине Белгородской области ждали владельцы местных гостиниц. Когда 6 сентября районный суд вынес решение условно-досрочно освободить осужденных за побои и хулиганство в московских заведениях футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и его брата Кирилла, стало понятно - в отелях надо ждать аншлага. Журналисты снова забронируют все номера.

Так и вышло. И еще темным утром люди с камерами стали собираться около здания колонии N4: вдруг их выпустят раньше, под покровом утренней серости, выйдут и уедут, ни слова не сказав никому.

Конечно, выпустили всех троих с началом рабочего дня: чуть позже - в 9 часов утра. А вот взять какой-либо комментарий у экс-заключенных не получилось. Отчим Кокориных подогнал мощную иномарку поближе к выходу, при этом не обошлось без скандала: наехал на ногу одному из журналистов. А когда Кокорины и Мамаев вышли - в летних шортах, черных толстовках с натянутыми на головы капюшонами - все моментально прыгнули в машину и уехали.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Адвокат Юрий Падалко остался: "Я сделал свою работу. Они едут домой". Комментарии самих футболистов стали появляться Cети уже по дороге в столицу. "Спасибо всем за поддержку" - написал Александр Кокорин в своем Instagram.

Такое окончание истории с осужденными футболистами не удивило: представитель районной прокуратуры Дмитрий Пакалов сразу после удовлетворения ходатайства об УДО, заявил, что никакого обжалования сторона обвинения инициировать не будет. "Они исправились", - заявил он.

Верить в это или нет, дело каждого. Все эти два с лишним месяца к колонии N4 было приковано все внимание: сначала долго скрывали, что футболистов этапируют именно сюда, потом - журналистов пригласили освещать футбольный матч, в котором сыграли "звезды футбола", и, наконец, даже заседание суда, где выносилось решение об УДО - носило выездной характер и прошло здесь. В общей сложности, осужденные футболисты не провели в колонии и ста дней. Каждый день под арестом в СИЗО засчитали как полтора дня в неволе, а спустя некоторое время все попросили об УДО.

Четвертый участник судебного разбирательства Александр Протасовицкий, которого осудили лишь за хулиганство (по материалам дела, он не наносил удары жертвам побоев), до сих пор сидит. Он тоже подавал ходатайство об УДО, однако суд перенес его рассмотрение на 24 сентября из-за неидеального поведения заключенного.

Кстати

Питерский "Зенит" объявил о том, что продолжит сотрудничество с Александром Кокориным. Контракт клуба с нападающим, напомним, истек, пока игрок находился в заключении. Но стороны заключили новое соглашение, и "Зенит" уже обратился в Российский футбольный союз с просьбой дозаявить Кокорина на чемпионат России.

- ФК "Зенит" готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды, - говорится в заявлении пресс-службы "Зенита", которое поступило в редакцию "РГ". - Получится ли у него - покажет время, его физическое и физиологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, в свою очередь, сообщил журналистам, что соглашение заключено до конца сезона.

Поддержал Кокорина и главный тренер команды Сергей Семак. "Конечно же я рад. В первую очередь за его семью, за то, что они наконец-то увидят Сашу. Рад, что он сможет заниматься своим любимым делом. Ждем его возвращения, а дальше все будет зависеть от самого Саши", - сказал Семак корреспонденту "РГ".

Что же касается Павла Мамаева, то у него есть действующий до конца года контракт с "Краснодаром". Однако клуб с самого начала этой истории отказался поддержать игрока и даже хотел расторгнуть соглашение. Сделать это до сих пор не удалось, но представить себе, что Мамаев будет играть за "Краснодар", достаточно сложно. Несколько дней назад Павел сказал, что для начала ему нужно встретиться с руководством клуба. Эксперты уверены, что ясность в этом вопросе должна наступить до конца сентября. В любом случае, у Мамаева уже сейчас есть несколько предложений от клубов премьер-лиги.

Подготовил Илья Зубко

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область РГ-Видео Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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