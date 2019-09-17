Получив очередную квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг, жительница подмосковного Дмитрова Елена Абдуллоева была крайне удивлена. В квитанции значилась сумма в 68 тысяч рублей, из них 49 тысяч было начислено за горячую воду. "А ведь в квартире полмесяца вообще никто не жил", - возмутилась Елена и отправилась разбираться в свою управляющую компанию.

Оказалось, сама виновата. Передавая показания приборов учета воды в личном кабинете, дмитровчанка не туда поставила запятую и вместо 2,770 кубометра написала 277,0. За расход 277 кубов ей автоматически и насчитали гигантскую сумму.

Люберчанину Антону Гараеву коммунальные службы тоже преподнесли сюрприз - за месяц насчитали за воду 164 тысячи рублей. Не каждая сауна с бассейном столько ежемесячно платит! Здесь, объяснили Гараеву в Люберецком городском жилищном центре, произошел технический сбой в передаче данных. Ошибку исправили, хотя гражданину и пришлось изрядно понервничать, сидя в коммунальных очередях.

Как с наименьшими потерями для себя исправлять такие ошибки?

Утром квитанция, вечером деньги

В Московском областном едином информационно-расчетном центре, который формирует квитанции оплаты за услуги ЖКХ в Подмосковье, жителям, указывающим на ошибки в платежках, чаще всего говорят: ну вы заплатите, чтобы не копить долги, а мы в следующем месяце пересчитаем. Но одно дело, когда речь идет об ошибке в 300, 500 или даже тысячу рублей, и совсем другое, если нужно заплатить 68 тысяч. Не каждый может легко вытащить из кармана такую сумму в надежде на последующий перерасчет.

"Да этого и не нужно", - заверили "РГ" в Госжилинспекции региона. Нужно вызвать к себе домой представителей управляющей компании, которые сверят показания счетчика и составят акт с верными данными. На основании этого акта, подкрепленного заявлением собственника о перерасчете, МосОблЕИРЦ обязан пересчитать платеж. Некорректный счет владелец квартиры может не оплачивать, совершенно спокойно ожидая новой квитанции.

"Если же управляющая компания отказывается составлять акт, мотивируя это тем, что "нужно быть внимательнее при передаче показаний", или в МосОблЕИРЦ настаивают на оплате некорректного счета, подавайте жалобы в Госжилинспекцию, мы проведем проверку", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Что хочу, то и не плачу

"Ошибки в платежных документах случаются регулярно и бывают двух видов: те, что совершают сами жители, и те, что появляются из-за небрежности, а иногда и злого умысла управляющих компаний", - утверждает эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин. Жители иногда просто вычеркивают из платежки услугу, с которой они не согласны. Некоторые, например, не хотят платить за капремонт и просто уменьшают общую сумму коммунального платежа на тариф капремонта. Другим кажется, что отказаться от радиоточки можно простым росчерком карандаша по этой графе в платежке.

Особенно часто так делают пенсионеры, которым не разъяснили законодательные тонкости. "По закону любая сумма, заплаченная человеком за услуги ЖКХ, распределяется пропорционально размеру оплаты за услугу в общем объеме счета", - уточняет Батурин. А это значит, что не вычеркнутые капремонт или радиоточка остались неоплаченными, а все услуги понемногу. И в следующем месяце придет платежка уже с небольшой задолженностью, которую приплюсуют к текущей сумме.

Ошибками считаются и перепутанные показания приборов учета воды, когда в графу с горячими показаниями вбиваются холодные, и наоборот, и задержка с передачей показаний. Тогда оплата за потребленные ресурсы начисляется по нормативу, а он примерно раза в два выше, чем показания счетчика. Скажем, по нормативу житель столичного региона в месяц оплачивает 6-7 кубометров холодной и 4-5 кубометров горячей воды. По счетчикам, не особо экономя, выходит 4 и 2,5 куба соответственно.

Здесь тоже есть свой нюанс: обычно холодной воды в любом доме расходуется больше, чем горячей. Если человек вдруг перепутал холодную графу с горячей, текущий показатель по холодной воде будет ниже, чем предыдущий. Значит, система автоматического расчета оплаты его не примет, и в счете следующего месяца будет указан норматив по потреблению холодной воды. А еще через месяц придет такой же "перепутанный" счет с нормативом по горячей - теперь это текущее значение окажется ниже ошибочного предыдущего. Словом, единичная ошибка на два месяца выбьет вас из привычной колеи, так что будьте внимательны.

За год жители Подмосковья переплатили за услуги ЖКХ 84 миллиона рублей

А еще бывает так, что аккуратно передаваемые показания вдруг вообще перестают отображаться в платежке. Это значит, что пропущен срок поверки приборов учета. Он указан в платежке МосОблЕИРЦ в самом верху - в отрывном талоне, куда предлагается вписывать показания тем, кто предпочитает подавать их не в электронном, а в бумажном виде.

"Но ошибки граждан - ничто по сравнению с тем, как иногда ошибаются управляющие компании", - говорит Алексей Батурин.

Переплачено, но не потрачено

В прошлом году Госжилинспекция вернула жителям Подмосковья 84 миллиона рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Причины у переплат разные - от банального завышения цен до непрофессионализма сотрудников расчетных центров или технических сбоев в программах. Так, жителям Домодедове насчитывали плату за отопление не только в жилых, но и в нежилых помещениях дома, тогда как оплачивать обогрев нежилья должны были его собственники. В Железнодорожном расходы на отопление считали по нормативам, а в доме между тем был установлен исправный прибор учета тепла. В Серпухове к показаниям общедомовых приборов накидывали лишние кубометры и гигакалории, в Истре вписали в платежную квитанцию несуществующую услугу, которую жители несколько месяцев не замечали. А в Подольске особо внимательный собственник обнаружил, что оплачивает норматив по воде за себя и еще каких-то четверых людей, якобы проживающих вместе с ним в квартире. Кстати, именно таким образом, заставляя добросовестных собственников оплачивать лишку, управляющие компании нередко компенсируют долги неплательщиков, которых хватает в любом многоквартирном доме.

"Поэтому всегда нужно внимательно изучать платежку. И обращать внимание на то, корректно ли указаны показания счетчиков и меняется ли размер оплаты прочих услуг из месяца в месяц. Резкое повышение стоимости какой-то одной услуги или внезапное появление в платежном документе лишней графы должно насторожить - это повод пообщаться со своей управляющей компанией", - резюмирует Батурин. По его словам, добросовестные коммунальщики стараются не доводить конфликт с жильцами до вмешательства Госжилинспекции, так как помимо перерасчетов они должны будут заплатить еще и штраф за выявленные нарушения.

Кстати

Слова другие, мошенники те же

Срочной установкой новых водосчетчиков жителей столичного региона уже не испугаешь. Схемы, по которым нечистые на руку граждане заставляют пенсионеров раскошеливаться на замену приборов учета воды, всем известны давно. Теперь мошенники придумали новую схему: они в камуфляжной форме ходят по квартирам и предлагают услуги по чистке вентиляции. Якобы МЧС решило бесплатно установить в вентиляцию датчики противопожарной защиты, но сделать это не может, так как вентиляция забита многолетней пылью и грязью. За прочистку, разумеется, нужно заплатить.