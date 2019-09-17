Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА вернул себе лидерство в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы на своей площадке уверенно обыграли ярославский "Локомотив" - 5:2.

Судьба матча ЦСКА - "Локомотив" во многом была решена еще в первом периоде, когда армейцы забросили три шайбы. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

После досадного поражения в матче за Кубок открытия от омского "Авангарда" (1:3) команда Игоря Никитина позволила себе лишь одну осечку, уступив в овертайме нижегородскому "Торпедо" 1:2. Все остальные встречи на старте сезона ЦСКА выиграл, привычно обосновавшись на первом месте в таблице.

"Локо", конечно, пытался оказать фавориту сопротивление, но уже в первом периоде пропустил три шайбы, забив лишь одну. Реакцией на это со стороны тренерского штаба ярославцев стала замена вратаря. Неудачно сыгравший Илья Коновалов уступил место Александру Лазушину.

- Вешать все на вратаря не стоит. При такой игре, которую мы показали в первом периоде, Илья должен был сделать что-то невероятное, чтобы не пропустить. В прошлом сезоне Коновалов играл хорошо, его ждет светлое будущее, - сказал после игры главный тренер "Локомотива" Крэйг Мактавиш.

Итоговый счет матча - 5:2. Главным героем стал форвард армейцев Кирилл Капризов, который оформил хет-трик. Еще по шайбе у ЦСКА забросили Михаил Григоренко и Сергей Калинин. У "Локо" отличились легионеры - Стефан Да Коста, три сезона отыгравший за "красно-синих", и Якуб Накладал.

- Мы не справились с давлением соперника. После первого периода игра уже получилась неплохой. Были моменты, чтобы отыграться, но вместо этого пропустили четвертый гол. Он подкосил команду. Это был хороший урок для "Локомотива". Нам надо многое исправить. Будем работать, - сказал Мактавиш.

Работы у "Локомотива" действительно много. Команда плохо начала сезон и идет на последнем месте в Западной конференции. Впрочем, ярославцы провели всего пять матчей, то есть меньше конкурентов, так что поводов для паники пока нет.

Тем временем казанский "Ак Барс" одержал четвертую подряд победу под руководством Дмитрия Квартальнова. На своей площадке "барсы" одолели "Северсталь" - 4:3. Решающий гол провел Станислав Галиев. Интересно, что даже положительный результат не обрадовал главного тренера казанцев. После игры он признался, что очень расстроился из-за пропущенной в концовке третьей шайбы. "Развалились. Нашей команде надо все-таки солидно доигрывать. Этот момент меня сильно разочаровал. Вопросов намного больше, чем ответов", - сказал журналистам Квартальнов.

Еще в одном матче дня рижское "Динамо" обыграло дома "Амур" в овертайме - 4:3. Встречи во вторник завершились после подписания номера "РГ" в печать.