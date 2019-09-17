Новости

Алиментщиков предложено сажать в тюрьму за сокрытие имущества 20:29
Ростовских родителей возмутил мужчина-учитель с маникюром 20:18
В Китае католических священников заставляют цитировать Конфуция 20:09
США не просят Минск делать выбор между Востоком и Западом 19:50
Мировые цены на нефть упали более, чем на 5% 19:48
Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Лионом" 19:23
В ФСБ уточнили число задержанных браконьеров из КНДР 19:18
Фото: на заводе КамАЗ грузовик протаранил опору здания 19:16
"Ростов" пригласили на товарищеские матчи в Сирию 19:16
Каприн: Врачей нужно стимулировать, чтобы они проявляли онконастороженность 19:12
Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад 18:50
На побережье Черного моря найден уникальный 6000-летний артефакт 18:47
Аксенов призвал оставить историкам вопрос двойного названия Крыма 18:34
Диппредставителя КНДР вызвали в МИД РФ из-за инцидента в Японском море 18:31
Путин поручил пострадавшим от паводков главам регионов решать вопросы через Минстрой 18:12
Православные христиане в Эфиопии устроили протесты из-за сожжения церквей 18:08
Владимир Спиваков награжден орденом Салавата Юлаева 17:55
Красноярский художник презентовал мухобойки в виде Собчак и Богомолова 17:35
Число заявлений в Росреестр от нотариусов за полгода выросло в шесть раз 17:30
Беларусь и США восстановят диппредставительства на уровне послов 17:23
В Коми обнаружили новый для региона вид грибов 17:20
Видео: На Урале скромный грабитель не решился обратиться к продавщице 17:09
Видео: "Таврия" загорелась на ходу 17:02
Суд арестовал один из главных активов Порошенко 16:56
В Европе пенсии женщин серьезно ниже, чем у мужчин 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Названы самые востребованные у россиян профессии
Названы самые востребованные у россиян профессии
17.09.2019 19:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Прокатили "Локо"

ЦСКА одержал очередную победу в КХЛ
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(7966)
Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА вернул себе лидерство в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы на своей площадке уверенно обыграли ярославский "Локомотив" - 5:2.
Судьба матча ЦСКА - "Локомотив" во многом была решена еще в первом периоде, когда армейцы забросили три шайбы. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Судьба матча ЦСКА - "Локомотив" во многом была решена еще в первом периоде, когда армейцы забросили три шайбы. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Судьба матча ЦСКА - "Локомотив" во многом была решена еще в первом периоде, когда армейцы забросили три шайбы. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

После досадного поражения в матче за Кубок открытия от омского "Авангарда" (1:3) команда Игоря Никитина позволила себе лишь одну осечку, уступив в овертайме нижегородскому "Торпедо" 1:2. Все остальные встречи на старте сезона ЦСКА выиграл, привычно обосновавшись на первом месте в таблице.

Фото: РИА Новости
"Металлург" опять проиграл с новым тренером

"Локо", конечно, пытался оказать фавориту сопротивление, но уже в первом периоде пропустил три шайбы, забив лишь одну. Реакцией на это со стороны тренерского штаба ярославцев стала замена вратаря. Неудачно сыгравший Илья Коновалов уступил место Александру Лазушину.

- Вешать все на вратаря не стоит. При такой игре, которую мы показали в первом периоде, Илья должен был сделать что-то невероятное, чтобы не пропустить. В прошлом сезоне Коновалов играл хорошо, его ждет светлое будущее, - сказал после игры главный тренер "Локомотива" Крэйг Мактавиш.

Итоговый счет матча - 5:2. Главным героем стал форвард армейцев Кирилл Капризов, который оформил хет-трик. Еще по шайбе у ЦСКА забросили Михаил Григоренко и Сергей Калинин. У "Локо" отличились легионеры - Стефан Да Коста, три сезона отыгравший за "красно-синих", и Якуб Накладал.

- Мы не справились с давлением соперника. После первого периода игра уже получилась неплохой. Были моменты, чтобы отыграться, но вместо этого пропустили четвертый гол. Он подкосил команду. Это был хороший урок для "Локомотива". Нам надо многое исправить. Будем работать, - сказал Мактавиш.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Знарок не отправился на выезд со "Спартаком"

Работы у "Локомотива" действительно много. Команда плохо начала сезон и идет на последнем месте в Западной конференции. Впрочем, ярославцы провели всего пять матчей, то есть меньше конкурентов, так что поводов для паники пока нет.

Тем временем казанский "Ак Барс" одержал четвертую подряд победу под руководством Дмитрия Квартальнова. На своей площадке "барсы" одолели "Северсталь" - 4:3. Решающий гол провел Станислав Галиев. Интересно, что даже положительный результат не обрадовал главного тренера казанцев. После игры он признался, что очень расстроился из-за пропущенной в концовке третьей шайбы. "Развалились. Нашей команде надо все-таки солидно доигрывать. Этот момент меня сильно разочаровал. Вопросов намного больше, чем ответов", - сказал журналистам Квартальнов.

Еще в одном матче дня рижское "Динамо" обыграло дома "Амур" в овертайме - 4:3. Встречи во вторник завершились после подписания номера "РГ" в печать.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Локомотив" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Чемпионат КХЛ 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил губернаторам посетить пострадавшие от паводков районы
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
В Госдуме оценили "формулу Зеленского"
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
"Зенит" подписал контракт с Кокориным до конца сезона