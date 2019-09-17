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17.09.2019 10:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Видеть музыку" покажет в Москве более 40 спектаклей

Текст: Северьян Цагарейшвили
В Москве в четвертый раз проходит театральный фестиваль "Видеть музыку" - он стартовал 16 сентября и продлится до 11 ноября. Тридцать три театра со всей России представят на столичных площадках свои спектакли разных музыкальных жанров: от оперы до мюзикла.
Фото: фестиваль ВИДЕТЬ МУЗЫКУ/ youtube.com Фото: фестиваль ВИДЕТЬ МУЗЫКУ/ youtube.com
Фото: фестиваль ВИДЕТЬ МУЗЫКУ/ youtube.com

Проводящийся под эгидой Ассоциации музыкальных театров фестиваль объединяет театральное искусство самых разных частей России.

Фото: Компания TCI
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- "Видеть музыку" - это попытка представить широчайшую панораму российской артистической жизни, несмотря на огромные расстояния, разделяющие регионы страны, - отметил президент Ассоциации, идейный вдохновитель фестиваля, художественный руководитель детского музыкального театра им. Сац Георгий Исаакян.

В программе этого года числятся сорок три постановки, среди которых - оперы, мюзиклы, балеты и спектакли для детей. Афиша исключительно разнообразна: от классических "Иоланты" Чайковского, "Турандот" и "Джанни Скикки" Пуччини, "Весны священной" Стравинского и "Сильвы" Кальмана до современных "Вешних вод" Владимира Кобекина, "Влюбленного дьявола" Александра Вустина и "Волшебной лампы Аладдина" Валентина Овсянникова. А открывается фестиваль мюзиклом Анастасии Беспаловой "Белый клык".

Большинство спектаклей будут сыграны профессиональными труппами, но в этом году на фестивале также представят свои дипломные работы студенты театральных и музыкальных вузов страны - ГИТИСа, РГИСИ и Казанской консерватории.

- Очень много интересного в профессии происходит сегодня именно в студенческой среде, - обратил внимание Георгий Исаакян. - Нам важно увидеть их первый шаг.

Фото: Стас Левшин / БДТ имени Г.А. Товстоногова
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Отдельное внимание на фестивале уделяется так называемым офф-программам - круглым столам, конференциям и творческим лабораториям, посвященным музыкальному театру. Среди них, например, авторский проект Георгия Исаакяна "Диалоги об опере", в этом году он будет проведен в новом формате.

- На предыдущих фестивалях это были диалоги профессионалов. В этом году мы решили, что нам важно услышать взгляд "со стороны", и обратились к политикам, бизнесменам, представителям власти с предложением вступить в открытый диалог о месте музыкального театра в жизни современного человека, - подчеркнул режиссер.

Гала-концерт и торжественное вручение главной премии фестиваля - "Легенда" - состоится 11 ноября в Бетховенском зале Большого театра.

Справка "РГ"

В 2019 году в фестивале "Видеть музыку" примут участие 12 московских, 4 петербургских и 17 региональных театров, которые представят свои спектакли на сценах РАМТа, "Новой оперы", "Геликон-оперы", Московского театра оперетты, Детского музыкального театра им. Н. Сац и других московских площадках.

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