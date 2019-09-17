Клинский горсуд принял решение по иску Генпрокуратуры и изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя. Всего на 9 миллиардов рублей.

В списке имущество не только лично экс-чиновника, но и его родственников. Номинальные, как полагает следствие, владельцы недвижимости Постриганя - восемь человек, включая жену, сына и приятелей обвиняемого. Речь идет о 1700 объектов недвижимости, 4 автомобилях, 5 миллиардах рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества.

Следствие считает, что недвижимость он приобрел на вырученные в процессе теневой административной деятельности средства. Разыскали всю арестованную, а теперь и конфискованную недвижимость, следователи местного отдела СКР. Напомним, Постригань был задержан, а затем арестован в июне прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и служебном подлоге.