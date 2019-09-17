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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московского полковника отправили в колонию за взятку

Текст: Владимир Полетаев
В Хорошевском районном суде Москвы закончился процесс над одним из командиров столичного ОМОНа, 49-летним полковником Михаилом Пыталевым. Он признан виновным в вымогательстве трех миллионов рублей и получил семь с половиной лет колонии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Деньги он получал якобы за госзащиту с потерпевшего по уголовному делу. Осужден бывший командир оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии по Москве по пунктам "б" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ - за получение взятки, с вымогательством, в крупном размере, а также по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 291.1 УК РФ - за покушение на посредничество во взяточничестве, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Кроме лишения свободы, Пыталев оштрафован на 4 миллиона рублей. Ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах на шесть лет после выхода на свободу.

По версии следствия, в 2017 году подчиненные Пыталева охраняли столичного предпринимателя и его супругу. Мужчина находился под госзащитой как потерпевший по уголовному делу о вымогательстве. Полковник решил заработать на состоятельном "объекте". В мае он лично встретился с бизнесменом и предложил обеспечить "наиболее благоприятный" режим личной охраны. Свои услуги Пыталев оценил в 360 тысяч рублей. Предприниматель согласился и в течение трех месяцев перевел в несколько платежей всю сумму на банковскую карту офицера.

Позже Пыталев предложил предпринимателю Карену Мхитаряну, владельцу ряда строительных компаний, продлить госзащиту и перевести ее на круглосуточный режим. И пояснил, что это будет стоить три миллиона рублей руководству Центра госзащиты (ЦГЗ) столичного главка полиции. Однако бизнесмен предпочел обратиться в ФСБ, и полковника взяли с поличным при получении 33 тысяч долларов.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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