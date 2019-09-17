На НВ АЭС побывала представитель Русского географического общества

В Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) - побывала известный камчатский краевед, член Русского географического и Российского военно-исторического обществ, публицист Наталья Киселева.

В ходе встречи с жителями гостья презентовала свою книгу, выступила с лекцией и показом фильма о героической обороне Петропавловска, которой в этом году исполняется 165 лет. Наталья Киселева занимается исследованием биографии малоизвестного в России героя, первого военного губернатора Камчатки, адмирала Василия Завойко, руководившего обороной Петропавловска. Благодаря кропотливой работе краеведа были восстановлены архивы, найдена могила адмирала, его потомки, установлены мемориальные доски в Санкт-Петербурге и Елизарове (Камчатский край), создан памятник в Петропавловске-Камчатском, а Василию Завойко посмертно присвоено звание "Почетного жителя Петропавловска".

"Петропавловская оборона во время Крымской войны - яркая страница в трехвековой истории Камчатки. Горстка русских смельчаков смогла отразить все атаки англо-французской эскадры, силы которой в несколько раз превосходили силы петропавловцев! Эту победу многие называют чудом. Меня радует, что в глазах современных людей я вижу интерес и желание лучше знать историю своей Родины", - отметила Наталья Киселева.

Представитель Русского географического общества посетила городские достопримечательности и музей Нововоронежской АЭС. Специалисты Управления информации и общественных связей НВ АЭС рассказали об истории развития предприятия и атомной энергетики, выдающихся городских деятелях, показали макеты инновационных энергоблоков поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200, а также продемонстрировали работу прибора по измерению радиационного фона.

Как рассказала сама Наталья Киселева, она приступила к подготовке новой книги, которая будет посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Собрать необходимые материалы она планирует в Воронеже, Санкт-Петербурге и Севастополе, куда отправится сразу после Нововоронежа.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.