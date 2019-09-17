На Рижском направлении МЖД пришлось ввести перерывы в часы пик

На "рижской" части МЦД2 от вокзала до Нахабино строят три новые станции, две реконструируют, перекладывают пути. Раньше строителям удавалось проводить все работы во внепиковые часы, но теперь так не выходит - объем работ, чтобы запустить движение по МЦД2, слишком большой.
Например, полуторачасовой "провал" в движении образовался с 19.00 до 20.30. На станциях ближе к центру сесть в поезд еще можно, в Тушино - почти нереально. Соцсети переполнили фото и видео забитых электричек, которые штурмуют отчаявшиеся уехать пассажиры. ЦППК запустила компенсационные автобусы от Тушина примерно раз в десять минут, но этого мало. Вчера с утра, по свидетельству водителей, выросли пробки на Волоколамском шоссе из области в Москву - многие решили с электричками не связываться.
Утешить пассажиров пока нечем - работы, потребовавшие гигантских "окон", будут идти несколько недель . "Между Павшино и Нахабино укладывают новые бесстыковые пути, - сообщает пресс-служба МЖД. - Это позволит обеспечить плавность хода поездов, снизить уровень шума и повысить комфорт пассажиров во время поездки. В первой половине октября аналогичные работы пройдут на участке Тушино - Павшино. Всего планируется уложить новые бесстыковые пути на протяжении 7,3 километра".