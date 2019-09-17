На ВДНХ открылась первая в столице воздушная экотропа

Прогуляться по ВДНХ теперь можно на высоте 6,5 метра - там открылась первая в Москве воздушная экотропа. Но не ожидайте увидеть по сторонам знаменитые павильоны и фонтаны выставки. Подвесную тропу проложили по территории Шереметьевской дубравы, где растут вековые дубы и растения, занесенные в Красную книгу столицы - это заповедный уголок ВДНХ.

Начинать прогулку по новой достопримечательности лучше от павильона N 27 "Физкультура и спорт" или со стороны Липовой аллеи. Тропа чем-то напоминает экспонат из палеонтологического музея или творения современных архитекторов - ее можно принять за скелет древнего динозавра. Состоит прогулочная зона из множества пролетов с изогнутыми по траектории движения перилами, а держится она на витых металлических опорах. Рабочие собирали конструкцию около восьми месяцев, максимально бережно обходясь с растущей вокруг зеленью и природным рельефом.

Руководитель департамента архитектуры и градостроительного развития ВДНХ Мария Новикова рассказывает, что экотропу разработали в составе единого проекта ландшафтного парка, созданного на территории выставки. Он занимает 80 гектаров и делится на пять зон, где дикая природа сочетается с ландшафтным дизайном, скамейками, прогулочными дорожками и другими элементами современного благоустройства. Концепцию придумал французский архитектор Мишель Пена.

Протяженность новой тропы составляет около 500 метров и всюду она оказывается существенно выше земли, во многих местах проходя на уровне 6,5 метра. "Так как это историческая часть ВДНХ, то хотелось показать посетителям, что гулять можно не только по земле, но и над ней, чтобы с иного ракурса посмотреть на деревья, - объясняет задумку Мария Новикова. - Шереметьевская дубрава известна дубами, которым больше 300 лет".

Протяженность тропы - около 500 метров

Погулять по воздушной тропе можно в любое время дня и года - она не запирается, а денег за вход не берут. Вечером по всей тропе включается подсветка, которая делает прогулку совсем необычной - вокруг темный лес, а вы на высоте идете по освещенному изогнутому мосту. В ближайшее время на тропе установят еще и информационные таблички, которые расскажут о названиях и истории деревьев - тогда новое прогулочное пространство приобретет еще и познавательное значение.

"В Москве аналогов воздушной экотропы на ВДНХ нет. В мире подобного рода сооружения можно увидеть в национальных парках "Адирондак" в США, "Баварский лес" в Германии и в Чехии в районе Липненского водохранилища", - рассказали в пресс-службе выставки.