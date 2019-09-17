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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вагон на батарейке

Новые поезда метро смогут ходить без контактного рельса
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 207(7965)
Темпы, которыми столица развивает городскую транспортную систему, удивляют не только самих москвичей, но и международных экспертов. Активное строительство метро, тестирование беспилотных технологий, альтернативные виды транспорта - какие еще планы город собирается реализовать в ближайшее время?
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В столичном метро появился поезд Олега Табакова

Еще совсем недавно Москва была на втором месте по развитию каршеринга, уступая лишь Токио. Сейчас японцы уже позади. Всего у столицы 22,5 тысячи прокатных машин, а до конца года их число увеличится еще на 5 тысяч. Поражает и скорость, с которой на карте подземки возникают новые станции: в ближайшие пять лет власти планируют открыть еще полсотни. Так, уже на этот год запланирован пуск участка Большой кольцевой линии от "Лефортово" до "Авиамоторной". Также поезда должны пойти по последнему участку Некрасовской линии. А с 2020-го и до конца 2023 года планируется продлить желтую ветку до станции "Внуково", салатовую до "Физтеха", а красную до "Потапово". Кроме того, предполагается начать строить новые радиальные линии: Рублево-Архангельскую, Коммунарскую и Бирюлевскую. Ходить по ним уже будут совершенно новые поезда "Москва", которые гораздо технологичнее своих предшественников. "В поездах нового поколения мы хотим сделать более широкие двери. И чтобы было брендирование с привязкой к линии по ее цвету. Будет электрическая батарея, которая позволит часть пути проехать без контактного рельса. Чтобы, например, доехать до станции и высадить людей в случае экстренной ситуации", - рассказал руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов.

С начала 2021 года машинистами метро смогут работать женщины. С этого времени вступает в силу новый федеральный перечень работ и должностей, где ограничивается применение женского труда. В общей сложности список стал короче в четыре раза - количество запретных позиций сократилось с 400 до 100.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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