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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оставили в Лефортово

Обвиняемого в шпионаже американца из СИЗО не выпустили
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(7966)
Мосгорсуд вчера проверил законность продления срока содержания под стражей обвиняемого в шпионаже американского подданного Пола Уилана.

Суд признал законными меру пресечения и продление этого срока до 29 октября.

Таким образом, жалоба адвокатов гражданина США, а также еще как минимум трех зарубежных государств, в том числе Великобритании, Ирландии и Канады, была отклонена.

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Первоначально постановление о продлении срока содержания Уилана в следственном изоляторе принял Лефортовский районный суд столицы. Мосгорсуд в своем постановлении указал, что решение суда первой инстанции остается без изменения, а жалоба защиты - без удовлетворения.

В жалобе адвокат Уилана Владимир Жеребенков просил Мосгорсуд отменить не только постановление Лефортовского суда о продлении его подзащитному срока содержания под стражей, но и избрать более мягкую меру пресечения - в виде домашнего ареста или денежного залога.

И в этой просьбе суд отказал адвокатам обвиняемого.

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом для публики заседании в связи с секретностью материалов предварительного следствия.

В пресс-службе суда сообщили "РГ", что Уилан во время оглашения решения вел себя достаточно некорректно. На оглашение постановления допустили журналистов, в том числе зарубежных изданий и ТВ, которые кинулись брать интервью у арестанта.

Уилан, несмотря на просьбу соблюдать тишину во время речи судьи, продолжал говорить перед камерами. Суд вынужден был удалить из зала заседаний видеооператоров. В то же время обвиняемый продолжал громко общаться с оставшимися в зале представителями СМИ. При этом совершенно не обращал внимание на выступление судьи. И на замечания не реагировал.

Суд отклонил жалобу адвокатов гражданина США Уилана, а также еще трех зарубежных государств, в том числе Великобритании, Ирландии и Канады, на содержание под стражей

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Только после того, как он был помещен в СИЗО "Лефортово", выяснилось, что он имеет паспорта нескольких стран, представители которых начали звонить во все колокола о якобы невиновности своего гражданина.

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости
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Ему было предъявлено обвинение в шпионаже по статье 276 УК РФ. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения. Предварительное следствие закончено. Обвиняемый и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Следствие считает, что обвиняемый работал в пользу американских спецслужб. Такое заявление достаточно аргументировано уже потому, что на изъятой у него флешке, по утверждению спецслужбы, содержались сведения, составляющие гостайну. Но при этом его адвокат утверждает, что на флешке были личные сведения о его предыдущих посещениях России.

В этот раз он якобы приехал в нашу страну на свадьбу. Так утверждает его брат Дэвид. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в американский госдеп.

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