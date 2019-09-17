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22.09.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Торги здесь уместны

Предпенсионеры столичного региона работают дизайнерами, грумерами и специалистами по госзакупкам
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 209(7967)
Профессиональному переобучению лиц предпенсионного возраста сегодня уделяется большое внимание. Обеспечить их работой, причем не абы какой, а котирующейся на рынке труда, требует национальный проект "Демография". Да и сами предпенсионеры с удовольствием идут переучиваться - и отнюдь не на консьержей и гардеробщиц.
Грумер - набирающая популярность и неплохо оплачиваемая профессия. Обучиться ей могут и пожилые люди. Фото: REUTERS Грумер - набирающая популярность и неплохо оплачиваемая профессия. Обучиться ей могут и пожилые люди. Фото: REUTERS
Грумер - набирающая популярность и неплохо оплачиваемая профессия. Обучиться ей могут и пожилые люди. Фото: REUTERS

По данным Министерства социального развития Московской области, до 2024 года новыми профессиональными навыками овладеют более 11,5 тысячи жителей предпенсионного возраста - женщины 51-55 лет и мужчины 56-60 лет. А самыми популярными у предпенсионеров специальностями, согласно тем же данным, являются управление государственными и муниципальными закупками, бухгалтерия, кадровое делопроизводство, веб-дизайн и ландшафтный дизайн, информационные технологии.

Фото: photoxpress
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Ивану Дрожжину из Красногорска - 58. Он работал верстальщиком в небольшой полиграфической компании, которая не выдержала конкуренции и закрылась. Молодые сотрудники разбежались по конторам побольше, а Иван Николаевич пошел учиться. "Подумал, что конкуренции молодым коллегам я все равно не составлю, а в центре занятости предложили бесплатный курс повышения квалификации", - говорит он. Сегодня на руках у Дрожжина - удостоверение о пройденном обучении в компетенции "Веб-дизайн" и весьма неплохие виды на будущее. "Делать сайты с нуля я, конечно, не буду - знаний для этого маловато, но вот поддерживать в работоспособном состоянии и актуализировать веб-страницы теперь умею. И новую работу уже нашел, буду удаленно вести сайты двух небольших торговых точек. Так что и на внуков время останется", - радуется предпенсионер.

У 54-летней москвички Лидии Лялькиной - своя история. Она по профессии инженер, правда, последние 20 лет работала продавцом. Когда уволилась с предыдущего места работы, встала на биржу труда, где ей предложили освоить специальность управления госзакупками. "Как же я там кричала: что вы мне предлагаете, где я и где госзакупки! А мне говорят: ну вы же продавец? Вот и дальше будете продавать - только в электронном виде", - вспоминает Лидия Владимировна. Когда начала учиться и вникла в процесс, поняла: госзакупки - не высшая математика, справиться с ними под силу любому человеку. Главное качество, которое нужно в этом процессе, внимательность, а с нею у продавца с многолетним стажем все было в порядке. "Я бы сравнила госзакупки с автомобилем, не каждый досконально знает, что у него внутри, а водят многие", - говорит Лялькина. Она работу еще не искала, но уверена, что проблем с этим не будет. Сейчас во многих организациях, и не только бюджетных, есть отдельная должность специалиста по госзакупкам.

Фото: iStock
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А Елена Виюк из Солнечногорска ближе к пенсии освоила профессию ландшафтного дизайнера. "Если честно, думала, у себя на даче буду красоту наводить, ну еще подружкам помогу", - рассказывает она. Но, листая в соцсетях страницы с новинками ландшафтных украшений, наткнулась на объявление одной из компаний, предлагающей в качестве соцнагрузки взять на стажировку начинающего дизайнера. Написала. В компании сначала удивились, услышав, что начинающему дизайнеру через пару месяцев исполнится 54, но пригласили на ознакомительное занятие. А потом и на работу - оказалось, что Елена Дмитриевна лучше всех специалистов знает, какие растения друг с другом "дружат", а какие - чахнут от неправильного соседства. К слову, она много лет проработала в лаборатории проектного института, а цветы - это было хобби, над которым бывшие коллеги подсмеивались.

Как ранее говорила журналистам министр социального развития области Ирина Фаевская, каждый регион разрабатывает свою программу переобучения предпенсионеров, составляя список профессий для них с учетом региональных особенностей. В столичном регионе, например, можно выучиться на тьютора - сопровождающего в общественных местах человека с ограниченными возможностями здоровья. Или на грумера - специалиста по уходу за внешностью домашних животных. Последние, кстати, на рынке труда нарасхват, их стартовые зарплаты составляют 60 тысяч рублей, но среди обязательных требований - любить животных и иметь опыт общения с ними. О том, какие еще профессии предлагаются предпенсионерам, можно узнать, обратившись в ближайший центр занятости населения.

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