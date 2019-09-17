При посадке в Черногории у российского лайнера перегрелось колесо

У российского лайнера авиакомпании Red Wings при посадке в аэропорту Тиват (Черногория) перегрелось колесо. Речь идет о рейсе WZ533, уточнили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел в сложных орографических условиях аэропорта и при высокой температуре. При заходе на посадку командир воздушного судна применил интенсивное торможение, что стало причиной перегрева одного из колес основной стойки шасси самолета.

"Технические службы аэропорта выполнили регламент по охлаждению колеса", - цитирует "Интерфакс" сообщение аваикомпании. После посадки лайнер самостоятельно проследовал на стоянку. Никто из пассажиров не пострадал.

Обратный рейс этого же самолета в Москву пока отложен. Пассажиры размещены в гостинице. О времени выполнения рейса WZ534 сообщат во вторник.