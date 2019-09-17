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17.09.2019 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве девять человек осуждены за вымогательство 200 млн рублей

Текст: Ирина Огилько

Пресненский суд Москвы вынес приговор участникам организованной группы, вымогавшей ценные бумаги стоимостью более 200 млн рублей. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по Москве.

Фото: пресс-служба МВД РФ
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По данным портала, подозреваемые под угрозой насилия потребовали от одного из акционеров фонда передать право собственности на имущество. Опасаясь за своих родственников, потерпевший совершил передачу акций на общую сумму свыше 100 млн рублей. Однако после осуществления сделки участники группы преследовали потерпевшего до его дома, а затем похитили еще около полумиллиона рублей, выдвинув требование о передаче им впоследствии еще большей суммы. В ходе расследования установлено аналогичное противоправное деяние в отношении еще одного акционера общества. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 200 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство".

- Приговором суда признаны виновными девять граждан, - сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь. А у самого пенсионного фонда Банк России отозвал лицензию. По приговору Пресненского районного суда Москвы, подозреваемые признаны виновными, их приговорили к лишению свободы на срок от 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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