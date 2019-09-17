В Москве женщина сбросила с моста двоих детей

На юго-востоке Москвы женщина скинула с моста двоих детей. Они чудом остались живы.

Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, все произошло минувшей ночью на проспекте Защитников. После происшествия женщина попыталась покончить с собой, но прохожие смогли остановить ее.

Пострадавших детей экстренно доставили в больницу, им оказывают всю необходимую помощь. Женщину поместили в психиатрическую лечебницу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство детей, выясняются все обстоятельства происшествия.