В Смоленске задержаны члены "бриллиантовой банды"

Смоленская полиция завершила расследование серии разбойных нападений на ювелирные магазины. Фигурантами являются семеро членов преступной группировки и трое их соучастников.

По данным следствия, на счету банды 15 нападений на магазины по продаже драгоценностей, совершенных в семи регионах РФ. В общей сложности было похищено украшений на 120 миллионов рублей.

- Органами предварительного следствия проведено более 200 судебных экспертиз, объем уголовного дела составил 113 томов, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемые дожидаются приговора под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.