Возбуждено дело по факту избиения несовершеннолетней в Москве

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как подростки избили 16-летнюю девушку в Москве. Об этом сообщает портал прокуратуры Москвы.

Напомним, что 12 сентября 2019 года на территории Новомосковского административного округа столицы группа подростков напала на знакомую 16-летнюю девушку. Они жестоко избили несовершеннолетнюю, выкрикивая в ее адрес оскорбления и угрозы. При этом все происходящее подростки снимали на видео, выложив его потом в Сеть.

Пострадавшая с ушибами мягких тканей лица и левой подвздошной области обратилась в медицинское учреждение. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Как сообщает портал, прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела.