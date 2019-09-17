На Камчатке произошло два землетрясения за сутки

Два землетрясения за сутки зафиксировали в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс".

Как сообщили агентству в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, первое сейсмособытие с магнитудой 5,2 произошло в понедельник. Жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой до двух баллов.

Второе землетрясение магнитудой 4,7 случилось во вторник утром на глубине 22,5 километра. Эпицентр находился в 30 километрах к юго-востоку от села Крутоберегово Усть-Камчатского района. Почувствовало ли колебания земли местное население пока не известно.