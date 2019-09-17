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17.09.2019 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экипаж северокорейской шхуны напал на пограничников РФ

Текст: Антон Валагин
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Трое российских пограничников пострадали в ходе нападения экипажа северокорейской шхуны в Японском море.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Корабль пограничной службы РФ остановил судно под флагом КНДР для досмотра. После того, как на шхуну высадилась осмотровая группа, экипаж напал на нее. Трое пограничников получили ранения различной степени тяжести.

- Корабельный состав погрануправления ФСБ по Приморскому краю принимает решительные меры по пресечению противоправных действий, - сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.

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