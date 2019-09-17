Экипаж северокорейской шхуны напал на пограничников РФ

Трое российских пограничников пострадали в ходе нападения экипажа северокорейской шхуны в Японском море.

Корабль пограничной службы РФ остановил судно под флагом КНДР для досмотра. После того, как на шхуну высадилась осмотровая группа, экипаж напал на нее. Трое пограничников получили ранения различной степени тяжести.

- Корабельный состав погрануправления ФСБ по Приморскому краю принимает решительные меры по пресечению противоправных действий, - сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.