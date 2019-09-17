В Бурятии завели дело после падения шкафа на ребенка в детском саду

Уголовное дело об оказании услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ) возбудили в отношении заместителя заведующего по административно-хозяйственной части одного из детских садов в Улан-Удэ.

Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший 10 сентября в медкабинете дошкольного учреждения. Без присмотра взрослых там находился трехлетний ребенок. Из любопытства он потянул на себя дверь массивного деревянного шкафа. Тот оказался не закреплен и упал на малыша. Детсадовец сильно поранил верхнюю губу.

"Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части детского сада обязана осуществлять контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием всего имущества, находящегося в учреждении", - отметили в пресс-службе СУ СК по Республике Бурятия.

Ведется следствие. Устанавливается полная картина происшествия.