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17.09.2019 19:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Плюс к стипендии - на ребенка

В Приморье студенты с детьми будут получать ежемесячную выплату
Текст: Ольга Журман ("Российская газета", Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(7966)
В Приморье вступило в силу постановление краевых властей о ежемесячной денежной выплате в размере десяти тысяч рублей студентам с детьми.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Выплата предназначена для студентов вузов Приморья, имеющих детей до трех лет и обучающихся очно. Таких около 320. Среднедушевой доход семьи, в которой есть студент-родитель, не должен превышать величины прожиточного минимума, установленного в крае. Чтобы получать десять тысяч, студент должен подать заявление, регулярно предоставлять в МФЦ справки о сданной сессии. Имеющие "хвосты" выплату не получат. Право на выплату также теряется, если заявитель уходит из вуза, переводится на заочное обучение или уезжает из Приморья. Деньги выплачиваются до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Выплата предназначена для студентов вузов, имеющих детей до трех лет и обучающихся очно

И это не единственная мера поддержки студентов. В Приморье установили стипендии, поступившим в краевые вузы на очную форму обучения с высоким результатам ЕГЭ (200 баллов и более). Администрация Приморского края готова платить с этого учебного года первокурсникам по пять тысяч рублей. На втором и последующих курсах - стипендию в размере десяти тысяч рублей будут получать только те, кто заключит договор о целевом обучении с организациями или предприятиями Приморского края.

Кроме студентов, изменения в краевом законодательстве коснулись и выплат выдающимся спортсменам края. На добавку из бюджета региона смогут претендовать чемпионы или призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских, а также Европейских игр. Спортсмен должен проживать в Приморском крае не менее пяти лет.

Как вам это?

Алла Чертова, молодая бабушка, Омск:

- Эх, жаль, что в Омске нет таких мер поддержки! 10 тысяч рублей нашей семье бы очень пригодились. В прошлом году дочь-студентка вышла замуж за своего сокурсника и подарила нам внука. В результате все финансовые заботы о молодой семье легли на наши с мужем плечи. Зять, конечно, подрабатывает по мере возможности - таксует по вечерам. Но на эти деньги они самостоятельно все равно не проживут.

Фото: istock
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Алексей Качан, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области:

- Очень хорошая инициатива. В этом году в нашем регионе мы тоже пересмотрели ряд пособий и решили повысить выплаты семьям, в которых родились одновременно два и более малышей. С этого года родители одновременно будут получать 40 тысяч рублей, независимо от доходов семьи.

Наталия Королькова, председатель комиссии по социальной политике общественной палаты Саратовской области.

- Сама родила дочку, когда была студенткой, тогда таких соцвыплат не было, и мне пришлось уходить в отпуск. Считаю, что это хорошая мотивация, чтобы молодые женщины не бросали учебу.

Подготовили Наталья Граф, Наталья Саванкова, Андрей Куликов

Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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