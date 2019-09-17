Жителю Забайкалья грозит пожизненный срок за убийство школьницы

В Забайкалье завершили расследование уголовного дела об убийстве 12-летней читинской школьницы. Материалы дела передали в суд, а заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение в отношении подозреваемого.

В совершении преступления обвиняют ранее неоднократно судимого мужчину. Он работал сторожем на автостоянке, где позднее обнаружили труп девочки. А в его квартире нашли мобильный телефон ребенка.

Напомним, 19 октября 2018 года девочка ушла в школу и пропала. Родные в тот же день сообщили об этом в правоохранительные органы. Ее поиски несколько дней вели правоохранители и волонтеры. 23 октября был обнаружен труп школьницы с признаками насильственной смерти. Предполагаемого убийцу ребенка, отправили под арест. Свою вину он не признал.

"По уголовному делу проведены многочисленные экспертизы, включая комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, которая подтвердила возможность привлечения его к уголовной ответственности", - сообщила старший прокурор отдела прокуратуры региона Светлана Сухопарова.

Согласно части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное также при иных отягчающих обстоятельствах), по которой представлено обвинение, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.