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17.09.2019 07:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителю Забайкалья грозит пожизненный срок за убийство школьницы

Текст: Дина Непомнящая

В Забайкалье завершили расследование уголовного дела об убийстве 12-летней читинской школьницы. Материалы дела передали в суд, а заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение в отношении подозреваемого.

В совершении преступления обвиняют ранее неоднократно судимого мужчину. Он работал сторожем на автостоянке, где позднее обнаружили труп девочки. А в его квартире нашли мобильный телефон ребенка.

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Напомним, 19 октября 2018 года девочка ушла в школу и пропала. Родные в тот же день сообщили об этом в правоохранительные органы. Ее поиски несколько дней вели правоохранители и волонтеры. 23 октября был обнаружен труп школьницы с признаками насильственной смерти. Предполагаемого убийцу ребенка, отправили под арест. Свою вину он не признал.

"По уголовному делу проведены многочисленные экспертизы, включая комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, которая подтвердила возможность привлечения его к уголовной ответственности", - сообщила старший прокурор отдела прокуратуры региона Светлана Сухопарова.

Согласно части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное также при иных отягчающих обстоятельствах), по которой представлено обвинение, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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