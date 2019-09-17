Бывший чиновник в Прикамье расстрелял четырех охотничьих собак

В горнозаводском районе Пермского края произошло необычное ЧП. Здесь в охотхозяйстве "Глухарь" были застрелены четыре лайки. Их владелец, местный житель Ярослав Баронников, обратился в правоохранительные органы, требуя наказать виновного. Он уверен, что стрелял директор охотхозяйства, бывший чиновник регионального уровня, который еще два года назад занимал пост в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли.

Владелец погибших собак до сих пор в шоке. По его словам, в тот день он гулял с питомцами, маршрут пролегал по лесу в сторону бетонной дороги. Собаки убежали вперед метров на 200, и вдруг в лесной тишине раздалось три выстрела, а чуть позже прозвучал и четвертый. Когда охотник прибежал на место стрельбы, лайки Тунгус и Мышка, а также двое их повзрослевших щенков лежали в подтеках крови недалеко от обочины дороги, на которой стояла машина.

"Стрелять рабочих собак - это последнее дело", - говорит охотник со стажем Игнат Борисенко

- Принять лаек за бродячих псов было невозможно - на каждой был ошейник с GPS-навигатором, а стрельба велась прицельная, - рассказал "РГ" Ярослав. - Он (глава охотхозяйства) хладнокровно расстрелял из машины четырех собак, а мне пояснил, что они якобы помешали ему охотиться - гоняли лосей. Причем инцидент произошел в присутствии районного охотинспектора Виктора Козлова.

Ответ из администрации губернатора не заставил себя долго ждать. "Конечно, это вопиющий случай человеческой жестокости, - пояснила пресс-секретарь министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Ксения Истомина. - Мы его не оставим без внимания. В отношении охотинспектора будет проведена служебная проверка".

В региональном МВД "РГ" подтвердили, что в отдел полиции города Горнозаводска Пермского края поступило сообщение о расстреле собак. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Если факт жестокого обращения с животными будет подтвержден, то стрелка может ожидать уголовная ответственность. За факты жестокого обращения с животными можно получить до пяти лет тюрьмы. Охотники тоже возмущены поведением стрелка. "Стрелять рабочих собак - последнее дело. За такое можно и не выйти из тайги", - прокомментировал "РГ" охотник со стажем Игнат Борисенко.