Организованные преступные группировки после распада СССР фактически превратились в "теневую" ветвь власти. Они брали под свой контроль крупные заводы, целые города и регионы. Большие финансовые возможности, доступ к оружию и сращивание с нечистоплотными работниками правоохранительной системы и местных администраций долго не давали к ним подступиться. Но государство окрепло, и наказание для преступников стало неотвратимым. Сегодня по прошествии времени отчетливо видно, почему многие годы государство проигрывало криминалу.

Вспомним, например, страшные события ноября 2010 года. Тогда в доме фермера Сервера Аметова в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек. Жестокость бессмысленной расправы потрясла страну - среди убитых были дети. За дело взялся Следственный комитет РФ и лично его глава Александр Бастрыкин. Так Россия узнала о существовании кущевской, или цапковской, ОПГ, названной по имени ее главаря Сергея Цапка.

Та история оставила без ответов много вопросов. Неужели местные чиновники, депутаты и правоохранители не знали о существовании этой ОПГ? Почему молчали и бездействовали? Боялись расправы или были коррумпированы? Понес ли кто-нибудь из них ответственность за то, что случилось в станице? Да, бандиты виновны, но ведь кто-то дал им волю так действовать!

Выяснилось, что цапковская ОПГ возникла в начале 1990-х. Да, она не была такой известной, как, например, солнцевские или ореховские. Но на счету этих бандитов были десятки убийств, изнасилований, грабежей, вымогательств и избиений...

Борьба с ними, казалось, не имела перспектив: свидетелей запугивали, а случись что - на помощь "цапкам" привозили адвокатов из Москвы. Но после вмешательства СК в течение нескольких месяцев члены ОПГ были арестованы. Расследование убийства в доме фермера объединили с еще 37 уголовными делами в отношении членов банды. Цапок и двое его сообщников получили пожизненные сроки.

Страшные события девятилетней давности надолго останутся в памяти местных жителей. Однако они уже избавились от страха - благодаря решительным действиям правоохранителей станица была полностью декриминализирована. Жизнь вернулась в нормальное русло, и сегодня в Кущевской уже не боятся растить детей или заниматься бизнесом.

Еще один из "героев" этих лет - небезызвестный Анатолий Быков, он же "Толя-Бык". Некогда скромный учитель физкультуры из Красноярского края стал хозяином региона.

В 1992 году Быков приобрел 10 процентов акций Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), к 2000 году стал его председателем и увеличил долю до 28 процентов. А для тех, кто не хотел сдаваться, у него были наготове и более радикальные методы. В СМИ Быков фигурировал как "самый авторитетный человек в Красноярском крае". Борьбу за контроль над КрАЗом СМИ окрестили первой алюминиевой войной, жертвами которой стали многие предприниматели.

Как писали СМИ, в ноябре 1999 года Быкова задержали в Венгрии и экстрадировали в Россию. В июне 2002-го Мещанский суд Москвы приговорил его к 6,5 года лишения свободы условно за организацию покушения на другого "авторитета" - Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), но затем он был амнистирован.

Находясь в СИЗО, Быков полностью утратил контроль над КрАЗом. Освобождение предприятия от сетей криминала, ставшее возможным благодаря усилиям правоохранительных органов, возродило завод: он вошел в холдинг "РУСАЛ", и уже в 2004 году там стартовала масштабная модернизационная программа.

В России еще действуют отдельные криминальные группировки, высасывающие деньги из крупных предприятий и финансово обескровливающие региональные бюджеты. Но правоохранители уже научились побеждать, и борьба с организованной преступностью приносит свои плоды

Организованной преступности противостояло неорганизованное общество. Милиции население не доверяло, а властные чиновники трусливо отводили глаза от громких преступлений. Так мы стали очевидцами еще одного уникального явления - рождения тольяттинского спрута.

Некогда самый малонаселенный в Самарской области город Тольятти после постройки ВАЗа в 1966 году стал автомобильной столицей СССР, а после его распада превратился в одну из криминальных столиц России. Очень скоро преступные группировки взяли под контроль весь завод и изобрели десятки изощренных способов воровства запчастей, автомобилей и прибыли. АвтоВАЗ стал ареной самой кровавой криминальной войны в истории России. Ее вели члены волговской, напарниковской, купеевской и других преступных группировок Тольятти. Жертвами стали несколько сотен человек - боевики конкурирующих ОПГ, сотрудники завода и связанных с ним фирм, журналисты и стражи порядка.

Когда-то по советскому телевидению был показан итальянский сериал о том, как комиссар Каттани борется с мафией - наше население внимало этим кинокадрам с огромным вниманием и тоской: а где же наш доблестный комиссар?

Такие люди были. Огромный вклад в борьбу с бандитами внес легендарный глава тольяттинского уголовного розыска Дмитрий Огородников. Несколько раз на его жизнь покушались, и в 2000 году пули бандитов достигли цели - машину Огородникова расстреляли из автомата.

Коренной перелом в борьбе с криминалом произошел в 2005 году. Завод был взят под усиленную охрану МВД, для чего в Тольятти прибыли 140 милиционеров из других регионов. Новой команде управленцев предстояло провести тотальную зачистку предприятия от криминала. Задача была не из легких: СМИ писали, что только по официальным данным средняя сумма ежегодных потерь от краж равнялась 30 миллионам долларов США.

В результате оперативных действий было возбуждено 58 уголовных дел по 92 эпизодам хищений заводской собственности. Криминалу был нанесен решающий удар, а в истории АвтоВАЗа началась новая эпоха. В 2007 году на завод пришел стратегический иностранный инвестор - мировой автогигант Renault, чего еще в начале 2000-х было невозможно представить.

Безнаказанность порождает аналоги: в Тольятти образовался второй крупный криминальный очаг. Параллельно с АвтоВАЗом развивалась не менее примечательная история другого крупного предприятия - "Тольяттиазота". В отличие от многих Владимир Махлай начинал не со спортивных штанов и рэкета, а был "красным директором" ТОАЗа с советских времен. В 90-х ему удалось прибрать ценнейший актив к рукам, в том числе заручившись поддержкой чиновников из областного комитета по имуществу, впоследствии занявших на ТОАЗе руководящие посты. В ход также могли идти угрозы и обман простых работников, которым в результате приватизации достались акции завода. Как и у Анатолия Быкова, с неугодными акционерами у Махлая разговор был короткий - по данным СМИ, вложившая в завод 20 миллионов долларов США в обмен на 10 процентов акций ирландская фирма Eurotoaz Limited однажды просто не обнаружила себя в реестре акционеров.

Как писали СМИ, в 2012 году против Сергея и Владимира Махлаев было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в течение нескольких лет "Тольяттиазот" продавал по заниженной цене за рубеж аммиак и карбамид через компании, принадлежащие Андреасу Циви - сыну швейцарского бизнес-партнера Махлая Феликса Циви.

Идея была проста: купленный по заниженной цене аммиак и карбамид офшор реализовывал уже по рыночной стоимости. Разница, составлявшая десятки миллиардов рублей, Махлаями и Циви присваивалась.

Растаскивалось и имущество завода. В 2001-2010 годах на подконтрольные фирмы была выведена значительная часть производственных мощностей - агрегат аммиака №7, производство метанола и другие активы. В 2005 году Махлай сбежал в Великобританию.

А в 2012 году появилась новая информация - были озвучены предполагаемые причины нашумевшего убийства работницы эскорта Елены Поваляевой в 1997 году в Тольятти. СМИ сообщали, что отбывающий пожизненное наказание в Оренбургской области Евгений Кутьминов признался, что убийство девушки было совершено членами банды "Фантомасы". Убили Поваляеву после того, как она "предъявила Махлаю ультиматум: либо он покупает ей двухкомнатную квартиру, либо она обнародует компрометирующие документы, которые бизнесмен хранил у нее на съемном жилье".

С отъездом Махлая за границу преступления не прекратились. Не то чтобы в местных правоохранительных органах о них не знали, просто у Махлаев, как и у Цапков, в своем городе все было крепко "схвачено". Вокруг "Тольяттиазота" выросло множество криминальных организаций.

Но 2012 год стал началом конца криминального бизнеса на ТОАЗе: после возбуждения СК РФ уголовного дела о мошенничестве начался процесс декриминализации предприятия. Из-за масштаба и широкого общественного резонанса дело под личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин. Расследование оказалось долгим и сложным. Следователи проделали титаническую работу, распутывая криминальную сеть, выходящую далеко за границы России, которую создали Махлаи и их зарубежные подельники.

Словом, организованная преступность усложнилась, она поспевает за всеми новациями века. "Расшифровывать" ее следственным органам приходится годами. И вот закономерный финал.

Решением Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля текущего года Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор Евгений Королев, Андреас Циви и его подчиненный Беат Рупрехт были приговорены заочно к 8,5-9 годам лишения свободы. Суд обязал их возместить "Тольяттиазоту" и его миноритарным акционерам более 85 миллиардов рублей ущерба.

В мае 2019 года против Махлаев, Циви и еще десятка фигурантов было возбуждено новое уголовное дело - по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). 31 мая при попытке покинуть страну был арестован председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов.

По данным СМИ, ему принадлежала роль "финансового мозга" ОПГ. Во вверенном ему Тольяттихимбанке Попов развернул настоящий центр управления офшорами, принадлежащими Махлаям и Циви. Выведенная с ТОАЗа в результате мошеннической схемы прибыль оказывалась на счетах этих офшоров в Тольяттихимбанке, не имея никакой видимой связи с их настоящими владельцами. В дальнейшем деньги проходили процедуру "отмывания" - например, выдавались в качестве кредита сторонним организациям, возвращаясь в банк уже как вполне легальная прибыль. Часть из них обналичивалась для использования в коррупционных целях и направлялась на взятки должностным лицам.

Несмотря на то, что 1990-е годы с их преступным беспределом остались далеко позади, в России еще продолжают действовать отдельные криминальные группировки, высасывающие деньги из крупных предприятий и финансово обескровливающие региональные бюджеты.

Как показывает практика, борьба с организованной преступностью приносит свои плоды, если ей противопоставить системность. А она есть: укрепилась вертикаль власти, переформатировалась полиция, органы следствия наработали необходимый опыт и экспертизу. Из рядов правоохранителей вычищаются предатели, принцип неприкасаемости к отдельным должностным лицам, виновным в нарушении закона, уже не довлеет над обществом. Процесс борьбы с преступностью продолжается. Но мы научились побеждать.