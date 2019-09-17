Причиной массового отравления шаурмой в Уфе стал стафилококк

Причиной отравления 15 человек, купивших шаурму в уличном киоске, стал золотистый стафилококк, сообщило агентство "Интерфакс".

По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Перминой, этот возбудитель обнаружился у всех больных, а также у одного из работников предприятия общественного питания "Шаурма халяль". Кроме того, золотистый стафилококк выделен в пробе салата.

Она добавила, что санитарные врачи провели рейд по шести торговым точкам индивидуального предпринимателя, которому принадлежит злополучный киоск, и приостановили их работу.

Напомним, что по факту отравления в Уфе 15 человек было возбуждено уголовное дело за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.