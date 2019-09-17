С 2020 года в Мордовии запустят сельскую ипотеку под 3%

Со следующего года жителям мордовской глубинки будет доступна ипотека на самых льготных условиях - под три процента годовых. Такую возможность республика получит благодаря участию в программе "Развитие сельских территорий", разработанной Правительством РФ по поручению президента России.

Согласно ее условиям, трехпроцентная ипотека с первоначальным взносом в размере всего 10 процентов вместо ныне существующих 20 вводится для жителей деревень и поселков с населением не более 40 тысяч человек.

Комментируя нововведение, глава РМ Владимир Волков подчеркнул, что участниками программы смогут стать практически все села и райцентры Мордовии.

- Все наши муниципалитеты, за исключением Рузаевки (развивается по другим программам), подходят под эту программу. Поэтому в республике началась масштабная подготовка к строительству - отведение участков, подведение к ним коммуникаций, инженерной инфраструктуры, - отметил Волков.

Следует отметить, что реализация программы затронет и другие важные направления: медицина, модернизация инфраструктуры деревень, благоустройство, строительство дорог и обеспечение жителей интернетом. Все это станет мощным стимулом к развитию сельских территорий.