Россияне стали чаще интересоваться услугой "друг на час"

По данным сервиса объявлений "Авито", спрос у россиян на услугу "друга на час" вырос за последний год в 2,7 раза.

По предложению "друг на час" клиент получает краткосрочное внимание другого человека, возможность общения с ним, совместный поход в кино, магазин и так далее.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на сотрудников сервиса объявлений, больше всего предложений такой услуги было сделано в Москве - 69,9 процентов, Санкт-Петербурге - 12,8 процентов, в Челябинске - 3,4 процентов, в Саратове - 2,5 процентов, в Краснодаре - 1,5 процента.

При этом, как убедился корреспондент "РГ" в Саратове, на момент этой публикации поисковая система "Авито" выдавала в городе единственное объявление с таким предложением.

В целом по стране стоимость предложений по оказанию "платной дружбы" на сайте объявлений разнится от 250 рублей до более чем пяти тысяч рублей.

Сотрудники сервиса подсчитали и среднюю цену услуги, она якобы составляет сейчас 1,24 тысячи рублей и стала дешевле на 6 процентов, чем годом ранее.