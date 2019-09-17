В Кировской области девушка погибла в ванной из-за сотового телефона

В Кирове причиной смерти девушки стал заряжающийся сотовый телефон.

Трагедия произошла в Кирово-Чепецке 14 сентября. Тело 25-летней девушки обнаружили в ванне ее родители. Как установила предварительно доследственная проверка, которую проводит СУ СКР по региону, девушка погибла от удара тока. Она принимала ванну, а в этом время сотовый телефон заряжался от находящейся рядом розетки. В какой-то момент он упал в воду.

Сейчас следствие выясняет детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.