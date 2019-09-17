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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове возбуждено уголовное дело об изнасиловании женщины-врача

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием врача местной поликлиники. Инцидент произошел в понедельник вечером, когда женщина шла по вызову на дом к пациенту.

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Врач не смогла найти нужный адрес и попросила незнакомца помочь ей сориентироваться. Мужчина пошел провожать медика, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на женщину, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.

Потерпевшая сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас следователи устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ ("Изнасилование").

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Нападения на медиков
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