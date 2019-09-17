В Саратовской области откроется 35 современных кинотеатров

В Саратовской области за последние четыре года в рамках национального проекта «Культура» открыто после реконструкции 27 новых кинотеатров. До конца этого года будет модернизировано еще 8 кинозалов.

В Красноармейске новый современный кинозал разместится в здании бывшего кинотеатра, которое многие годы использовалось для занятий спортом. Средства на реконструкцию здания выделили из муниципального бюджета. А техническое оснащение кинозала проведут по федеральной программе.

Сейчас здесь ремонтируют фойе, гардеробную и туалеты, зрительный зал оборудуют дополнительным аварийным выходом. Кроме того во всем здании сделают стяжку полов и стен, заменят двери, установят пластиковые окна, поменяют электропроводку.

А в Доме культуры Калининска, где в прошлом году уже был открыт современный кинозал, пользующийся популярностью у местных жителей, муниципальные власти решили открыть второй кинозал, который, как они считают, также будет востребован. На капитальный ремонт помещения направлены средства, поступающие от кинопроката в первом зале.

До конца текущего года в регионе откроется восемь новых модернизированных кинозалов в Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Питерском, Турковском, Федоровском, Духовницком районах и ЗАТО Шиханы.

Саратовская область с 2015 года принимает участие в программе Фонда кино и министерства культуры РФ по модернизации кинозалов в населенных пунктах, где живет менее 500 тысяч человек. Программа реализуется в рамках национального проекта "Культура". На модернизацию каждого кинозала, приобретение необходимого оборудования выделяется до пяти миллионов рублей.

Всего, включая нынешний год, работы по модернизации будут проведены по национальному проекту в 35 кинозалах в 27 муниципальных районах Саратовской области.

Как сообщает министерство культуры Саратовской области, общий объем инвестиций, поступивших на эти цели в регион, составил 175 миллионов рублей.