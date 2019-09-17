В Хакасии задержан мужчина, пытавшийся задушить ребенка

В городе Черногорск Республики Хакасия задержан 38-летний мужчина, который в мае этого года пытался убить семилетнюю девочку. Как сообщает пресс-служба СК региона, днем он напал на нее и начал душить, но потом бросил ребенка и убежал "по независящим от него обстоятельствам".

Чтобы установить его личность и поймать, понадобилось почти четыре месяца. О мотивах преступления пока не известно. Задержанный отказался давать показания. Известно только, что он живет в этом же городе.

Решается вопрос о заключении под стражу.