В Кемерове пьяный водитель насмерть сбил подростка с велосипедом

В Кемерове полицейские задержали водителя, который, сев пьяным за руль, сбил насмерть школьника.

Сообщение о ДТП на улице Промышленновское шоссе в Рудничном районе города поступило в полицию накануне около 21.30. 13-летнего подростка, который шел по обочине, ведя рядом с собой велосипед, сбила легковая иномарка. Ее водитель в места происшествия скрылся. Мальчик скончался от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.

24-летнего лихача вскоре задержали. Медицинское освидетельствование показало, что житель областного центра нетрезв. Госавтоинспекторы составили в отношении него административные протоколы за оставление места ДТП, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Машину поместили на специализированную охраняемую стоянку.

- Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы. Следствие готовит ходатайство о заключении задержанного под стражу.