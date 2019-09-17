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17.09.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД совместно выявили в 17 регионах России законспирированные ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных в статье для журнала "Полиция России".

Речь идет о Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, Москве, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, республиках Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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"В 2018 году совместно с ФСБ России выявлено 1679 (-10,3 процента), а в первом полугодии текущего года - 972 (+0,4 процента) преступления террористического характера, которые представляют собой одну из основных угроз национальной безопасности любого государства", - отметил Ильиных.

По его словам, в числе приоритетных задач ведомства - выявление "спящих" террористических ячеек, а также пособников международных террористических организаций и тех, кто участвовал в вооруженных конфликтах против правительственных войск в Сирии, Ираке и Афганистане.

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