Новости

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанным летающим объектом 12:23
Задержана мигрантка, оставившая без квартиры 93-летнюю петербурженку 12:16
В Башкирии шестилетний мальчик провел пять дней рядом с трупом матери 12:15
В Калининграде саперы Балтфлота обезвредили 85 снарядов времен войны 12:12
АвтоВАЗ завалил суды исками к поставщику из Нижнего Новгорода 12:10
В Красноярском крае завели дело после ДТП с 14 пострадавшими 12:09
В Москве девять человек осуждены за вымогательство 200 млн рублей 12:05
Авианосец США не явился на службу 11:59
В Госсовете Крыма поддержали разделение полномочий главы и премьера 11:53
В московских парках животных бесплатно привьют от бешенства 11:50
Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу 11:49
Искалеченная девочка из Ингушетии сможет встретиться со своей матерью 11:45
Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем 11:43
Эксперимент медиков доказал, что мертвые тела могут двигаться 11:42
Haval F7x начали выпускать в Тульской области 11:35
Путин присвоил новый статус театру имени Волкова 11:32
В НАО директор ДК получил пять лет колонии за взятки от пиротехников 11:32
Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем 11:31
Открыта самая массивная нейтронная звезда из известных науке 11:30
Под Смоленском бойцы Росгвардии погибли под БТР 11:28
Онколог рассказал, как часто россиянам диагностируют рак мозга 11:27
Россия приведет доказательства коррупции Коломойского в Крыму 11:24
Причиной массового отравления шаурмой в Уфе стал стафилококк 11:23
Суд арестовал взорвавшего мусоропровод красноярца 11:20
Исследование: алкоголь долго разрушает мозг даже после отказа от него 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке
Дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
17.09.2019 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Искалеченная девочка из Ингушетии сможет встретиться со своей матерью

Текст: Алена Ларина (Магас)

Семилетняя девочка из Ингушетии, искалеченная родной тетей, может встретиться со своей биологической матерью. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Потерявшаяся 20 лет назад белоруска рассказала о встрече со своей семьей

Анна Кузнецова побывала в больнице, где лечится девочка, отметив, что она идет на поправку, весела и активна. По словам детского омбудсмена, если месяц назад ребенок показывал, как умеет ходить, то теперь быстро бегает и хорошо кушает.

Но вопрос, где будет жить девочка после выписки из лечебного учреждения, пока не решен.

- Необходимо разобраться, в каком статусе находится ее родная мама, в отношении которой уголовное дело не возбуждалось, она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой. Значит, ничто не препятствует встрече женщины с дочерью, - рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили сообщения об изменении правил оформления отпуска
Нефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%
Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу
Власти Ирана отказались от переговоров с США
Беларусь помогла пресечь контрабанду оружия из Украины в Россию