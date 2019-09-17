Искалеченная девочка из Ингушетии сможет встретиться со своей матерью

Семилетняя девочка из Ингушетии, искалеченная родной тетей, может встретиться со своей биологической матерью. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Анна Кузнецова побывала в больнице, где лечится девочка, отметив, что она идет на поправку, весела и активна. По словам детского омбудсмена, если месяц назад ребенок показывал, как умеет ходить, то теперь быстро бегает и хорошо кушает.

Но вопрос, где будет жить девочка после выписки из лечебного учреждения, пока не решен.

- Необходимо разобраться, в каком статусе находится ее родная мама, в отношении которой уголовное дело не возбуждалось, она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой. Значит, ничто не препятствует встрече женщины с дочерью, - рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка.