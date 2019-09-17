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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пришла по-английски

Зачем учительница из Ржева отправилась преподавать в горный дагестанский аул
Текст: Елена Мелихова (Агвали, Дагестан)
Российская газета - Неделя № 209(7967)
Круто изменить свою жизнь решила 41-летняя Надежда Фролова. Еще совсем недавно она была обычным преподавателем английского языка в колледже Ржева. А сегодня Надежда Александровна обучает детвору в дагестанском селе Агвали. По программе "Земский учитель" она переехала в высокогорный аул и теперь мечтает на "подъемный" миллион построить собственный дом в Цумадинском районе, на родине кумира своих сыновей Хабиба Нурмагомедова. И ее любимый поэт Расул Гамзатов тоже работал школьным учителем.
Надежда Фролова в дагестанском ауле сменила деловой костюм на мусульманский хиджаб. Фото: Елена Мелихова Надежда Фролова в дагестанском ауле сменила деловой костюм на мусульманский хиджаб. Фото: Елена Мелихова
Надежда Фролова в дагестанском ауле сменила деловой костюм на мусульманский хиджаб. Фото: Елена Мелихова

Деловой костюм, в котором ее привыкли видеть на прежней работе, она сменила на мусульманский хиджаб. Скромное платье в пол, подвязанное ярким поясом, бирюзовый платок на голове, робкая походка. От местных женщин ее отличает разве что светлый цвет волос, небесно-голубые глаза и акающий московский говор.

- Это осознанное решение, - говорит Надежда, заправляя под косынку непослушный локон. - Я долго думала, но уверена, что поступила верно.

Супершкола в Агвали

Сперва я подумала, что горцы говорят по-русски друг с другом из уважения ко мне, приезжей. Это и так, и нет: Дагестан населен разными народами, и жители двух соседних сел могут совершенно не понимать друг друга. Порой даже в одном ауле звучит свыше десятка диалектов. Потому объединяющим для всех является именно русский язык. В школе все уроки только на русском.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Агвали находится в прямом смысле выше облаков, на высоте 1500 метров. На огромной высоте сердце буквально замирает, а после начинает биться вдвое чаще: на вершине кипит жизнь. Даже не кипит - бурлит: только в одной сельской школе в Агвали учатся 827 ребят!

Прямо среди гор мы въезжаем в довольно крупный аул. Дорога распадается на множество узких плутающих улочек. Недалеко от администрации Цумадинского района - школа, при которой есть интернат. Здесь живут 79 ребят из соседних селений, где школ нет, родители забирают их домой на выходные. Одну часть интерната занимают мальчики, другую - девочки.

В девичьей половине сейчас обитает и Надежда Фролова. В мальчуковой - комната ее сыновей, 15-летнего Леонида и девятилетнего Виктора.

- Я очень, очень рад новому учителю, - доволен директор школы Шамиль Абакаров. - У нас с преподавателями английского беда. В прошлом году пятеро уволились. В этом на работу принял двух новых. Приедут еще - милости просим.

Агвалинская школа вопреки ожиданиям - современное трехэтажное здание, обустроенное по последнему слову техники. Нацпроект "Образование" реализован здесь на все сто. Большая библиотека, новый спортзал, отличная мебель, свежий ремонт, ноутбуки, интернет, а в кабинете иностранных языков есть даже проектор. В параллели - по два-три класса, в каждом - по 20-25 учеников.

- Детей много у нас, а вот учителей не хватает, - сетует директор. - Особенно молодых. Средний возраст педагогов - 53 года. Самой пожилой учительнице - 81. Она сейчас болеет. Мы рады принять в свои ряды еще не одного преподавателя, пусть только приезжают. Зарплата учителя в среднем около 18 тысяч рублей.

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Надежда работает почти на две ставки, сразу ей дали и классное руководство.

В администрации Агвали отмечают, что к русским учителям относятся очень уважительно. Было время, когда в аул молодые выпускницы педагогических вузов приезжали по распределению да так и оставались. Влюблялись в молодых джигитов, обзаводились семьями. В книге, изданной к 90-летию Цумадинского района, которую мне подарили, есть такие строки: "С особой благодарностью вспоминают выпускники школы учителей русского языка и литературы Тютину Людмилу Константиновну и Козлову Валентину Александровну, которые внесли неоценимый вклад в обучение и воспитание односельчан". Теперь большие надежды здесь возлагают на Фролову.

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Все началось с того, что год назад Надежда со своими мальчишками по телевизору посмотрела бой Хабиба Нурмагомедова. И с этого момента стала интересоваться борьбой.

- Я восхитилась этим парнем. Мне понравилась его выдержка, стать, культура и достойное поведение. А еще реакция младшего сына: "И я хочу таким быть!" А еще я всегда увлекалась творчеством дагестанского поэта Расула Гамзатова и мечтала побывать на земле, которой он так гордился.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Кстати, сегодня в Агвали каждый мальчишка мечтает быть похожим на Хабиба Нурмагомедова. Он по праву национальный герой. А его победа в поединке с Дастином Порье превратилась в школе в настоящий праздник. Примечательно, что каждый день у всей школы начинается с гимна России и с обязательной зарядки в школьном дворе.

Взвесив все за и против, Надежда составила обращение в министерство образования Дагестана, поинтересовалась наличием вакансий, а еще поделилась личными переживаниями.

- Сыновей я воспитываю одна, без мужа. И очень обеспокоена их будущим. Понимаете, в городе столько соблазнов, спиртное, сигареты... Как уберечь от этого детей, когда все доступно и нет мужского авторитета? Только здесь, я уверена, мне помогут достойно вырастить моих ребят.

Ответ не заставил себя долго ждать. С учителями английского языка в Дагестане большая проблема. Надежде на выбор предоставили список школ, в которых нужны специалисты. Увидев в нем Цумадинский район, она решила: это судьба. К тому же, как оказалось, благодаря миллиону рублей по программе "Земский учитель" можно обзавестись в селе собственными квадратными метрами.

Родственники, узнав о решении Нади, сперва подумали, что это все несерьезно. Но теперь понимают: ошиблись. Надежда не просто переехала на Северный Кавказ, но и приняла ислам.

- Я родилась в Башкирии, в христианской семье. Но с детства дружила и с мусульманами. В свое время читала Библию, сейчас изучаю Коран и очень хочу выучить аварский язык. Я считаю, что человек вправе сам выбирать свою веру и ее нужно уважать.

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По словам Надежды, в работе она не разочаровалась.

- Конечно, уровень английского языка у учеников ниже среднего. Но, думаю, мы это поправим. Дети мои довольны. У ребят уже появились друзья. А что касается дисциплины, тут действительно все очень строго, как я и ожидала. И дагестанское село - это то место, где еще осталось уважение к учителю. Во многих российских городах об этом, похоже, забыли.

Нацпроект

Кто научит?

Дагестан одним из первых регионов России начал проект "Земский учитель". В этом году в отдаленные селения трудоустроены 50 человек. По словам министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой, в 2020 году в проекте смогут принять участие более двухсот учителей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кроме выпускников Дагестанского педагогического университета в аулы приехали жители Краснодара, Сургута, Саратова, Волгоградской области, Ставропольского края, Тульской области и Пермского края.

По данным министерства образования республики, на сегодняшний день в сельских школах не хватает 249 специалистов. Наибольший дефицит ощущается в учителях английского языка - в 113 школах, математики - в 40, русского языка - в 27.

Каждому специалисту, принявшему участие в проекте, выделят миллион рублей. Деньги можно потратить на приобретение или строительство жилья или оплату ремонта. Основное условие - проработать в селе не менее пяти лет.

Кстати

Памятник русской учительнице

В 2006 году в Махачкале установили памятник русской учительнице. 10-метровая бронзовая скульптура, изображающая молодую женщину, которая в правой руке держит открытую книгу, а левая ее рука лежит на глобусе. Памятник символизирует собой труд и самопожертвование представителей русского народа, которые целиком посвятили себя служению дагестанскому народу.

Фото: Елена Мелихова

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