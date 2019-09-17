Балетмейстеры поставили в петербургском БДТ один спектакль "на четверых"

Четыре хореографа из четырех разных стран собрались, чтобы поставить на сцене БДТ в Санкт-Петербурге общий спектакль. Его так и назвали - "1234". Балетмейстеры Ксения Вист (Германия), Хелдер Сеабра (Португалия), Юрий Смекалов (Россия) и Яэль Цибульски (Израиль) объединились, чтобы в одном спектакле показать разнонаправленные векторы творческих поисков разных балетных школ в современной хореографии. В то же время, подчеркивает инициатор проекта, его художественный руководитель и автор идеи, солист Мариинского театра Юрий Смекалов, участникам эксперимента хотелось установить творческие контакты между представителями молодого поколения хореографов разных стран, активно заявить о себе в мировым танцевальном сообществе.

Все четыре хореографа говорят на разных языках, но они объединились, чтобы рассказать одну историю. Цифра "4" вообще стала символическим центром спектакля. Четыре времени года, четыре стороны света, четыре главные религиозные книги... Хореографы выбрали для себя одно из чисел в этом ряду, от 1 до 4, и, опираясь на исторические предания своего народа и личные мысли, погрузились в ассоциации.

Особую интригу предстоящей постановке придает тот факт, что зрители заранее не будут знать, кто из хореографов поставил ту или иную часть спектакля. Почему? Объясняет одна из авторов, Ксения Вист:

- Это "незнание" дает возможность зрителю создать свое собственное мнение, без давления имени и заслуг хореографа, - говорит она. - Сегодня часто случается так, что слава постановщика становится определяющей в интересе к его творчеству. Люди идут на модное имя, и не так важно, хороший или плохой балет, спектакль, кино, выставка получились у автора. Здорово, когда у зрителя есть возможность узнать, кому принадлежит часть спектакля уже после, когда сформировалось свое мнение. Что это меняет? Многое. Например, избавляет от предубежденности. Реальное переживание зрителя, которое формируется во время спектакля, становится главным, естественным, без "подсказок".

Танцевать в новом балете пригласили солистов крупных театров, которых, наверное, в другом случае было бы невозможно увидеть на одной сцене: это Сабина Яппарова из Михайловского театра Санкт-Петербурга, Злата Ялинич и Алексей Недвига из Мариинского театра, Виктория Литвинова из Большого театра, Диего Кальдерон из Самарского театра оперы и балета, а также независимые танцовщики Владимир Варнава, Полина Митряшина, Александр Челидзе. Композитор Бхима Юнусов, которого петербургская музыкальная критика уже назвала "молодым гением", специально для этого балета написал музыку. Продолжительность спектакля - два часа.

Кстати

Мировая премьера балета "1234" пройдет 21 и 22 сентября в Каменноостровском театре (вторая сцена БДТ). Затем спектакль отправится на гастроли по разным городам и странам.

Наряду с созданием спектакля M.A.D. Company и Санкт-Петербургская академия современного танца (DAR) проведут образовательную программу. Каждый из хореографов даст мастер-классы молодым танцовщикам Петербурга.

22 сентября состоится специальный бесплатный показ балета "1234" для учащихся творческих учебных заведений и социальной аудитории.